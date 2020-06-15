YKS sınav giriş belgeleri açıklandı
ÖSYM Başkanlığı, YKS sınav giriş belgelerini açıkladı
|15 Haziran 2020 14:29
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ÖSYM Başkanlığı YKS sınav giriş belgelerini açıkladı
YKS sınavı 27 Haziran Cumartesi ve 28 Haziran Pazar günü yapılacak.
İŞTE ÖSYM'NİN AÇIKLAMASI
Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden 15 Haziran 2020 tarihinde saat 14.30'dan itibaren T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebileceklerdir.
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