AKOM uyardı: 3 saat boyunca yağacak
|15 Haziran 2020 14:55
|Yazdır
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) üç saat boyunca kentin genelinde aralıklarla kuvvetli gök gürültülü sağanak yağmur geçişlerinin yaşanacağını bildirdi.
İBB'den yapılan yazılı açıklamada, "AKOM'dan gelen son dakika açıklamasına göre bugün sabah saatlerinde yerel olarak görülen yağışların önümüzdeki üç saat boyunca il genelinde aralıklarla gök gürültülü sağanak şeklinde etkili olması, akşam saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesi bekleniyor." ifadelerine yer verildi.
Açıklamada, kısa süreli ve kuvvetli yağan yağmur nedeniyle meydana gelebilecek olumsuzluklar karşısında vatandaşa tedbirli olunması yönünde uyarılarda bulundu.
- Sağanak sürecek
Yağışların Salı ve Çarşamba günlerinde kısa süreli ve yerel olarak görülmesinin beklendiğine işaret edilen açıklamada, "Perşembe günü itibarıyla da il genelinde etkili olacağı, önümüzdeki hafta sonu da aralıklarla sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmur şeklinde tekrar etkili olmaya devam edeceği tahmin ediliyor." denildi.
Açıklamada, İstanbul'da hafta sonu etkili olan sağanak nedeniyle en fazla yağışın Arnavutköy (22 kg), Çatalca (18 kg), Eyüp (15 kg) ve Beykoz'da (15 kg) görülürken diğer bölgelerde 3 ila 10 kilogram arasında yağış düştüğü anlatıldı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|Tokat'ta son iki günde 20 pozitif vaka
16 Haziran 2020 13:40
|Yeni taksi açıklaması plaka fiyatlarını düşürdü
16 Haziran 2020 13:32
|Çanakkale çöplüğe döndü, belediye suskunları oynuyor
16 Haziran 2020 13:04
|Ayder Yaylası çalışmalar nedeniyle araç trafiğine kapatıldı
15 Haziran 2020 22:33
|AFAD: 193 artçı deprem meydana geldi
15 Haziran 2020 22:18
|Halı tarlaları sezonu açtı, arazilerde renk cümbüşü yaşandı
15 Haziran 2020 21:29
|Bingöl'deki deprem sonucu oluşan heyelan kamerada
15 Haziran 2020 21:28
|Muradiye Şelalesi'nde ziyaretçi hareketliliği
15 Haziran 2020 19:45
|15 Temmuz Demokrasi Otogarını yine su bastı
15 Haziran 2020 19:34
|İstanbul Boğazı çamura bulandı
15 Haziran 2020 19:30