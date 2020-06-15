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Bakan Pakdemirli'den Bingöl depremi açıklaması

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: İlk tespitlerimize göre 105 tane ahırımız yıkılmış görülüyor. Küçükbaş hayvanlarımızda 43 tane telef var. 85 tane de kanatlı hayvanımız yani tavuk telef oldu
 15 Haziran 2020 15:17
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Bakan Pakdemirli'den Bingöl depremi açıklaması

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Bingöl'deki depremde telef olan hayvanların karşılanması ile afet bölgesi için yem desteği sağlanması kararı aldıklarını bildirdi.

Bakan Pakdemirli, çeşitli ziyaret ve temaslar için geldiği İzmir'in Kiraz ilçesinde, oda başkanları ve bazı kurum yetkilileriyle, Hisar Mahallesi'ndeki Şehit Uzman Çavuşa Özgür Küçük Sosyal Tesisleri'nde bir araya geldi.

Kahvaltı öncesi Elçin-Rafet Apak çiftinin nikah şahitliğini de yapan Pakdemirli, çifte mutluluklar dileyip "en az 3 çocuk" sözü aldı.

Pakdemirli, daha sonra Kiraz Belediye Başkanı Saliha Özçınar'ı makamında ziyaret etti.

- Bayındır programı

Buradan Bayındır'a geçen Pakdemirli, Belediye Başkanı Uğur Demirezen'i de makamında ziyaret etti.

Pakdemirli, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, "Pençe-Kartal Operasyonu"na ilişkin, Türk Silahlı Kuvvetlerinin Irak'ın kuzeyinde başarılı bir operasyona imza attığını belirterek, "Şanlı ordumuzu ve kahraman hava pilotlarımızı kutluyorum. Operasyon çerçevesinde 81 adet hedefin imha edildiği bilgisi tarafımıza ulaştı. Türk Silahlı Kuvvetlerimizi tekrar kutluyorum. Muzafferiyetlerinin devamını diliyorum." diye konuştu.

- Bölge halkına yem desteği

Bakan Pakdemirli, devletin tüm kurumlarıyla Bingöl depremi bölgesinde olduğunu vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Devletin Cumhurbaşkanı Yardımcısı, İçişleri Bakanı ve Çevre ve Şehircilik Bakanımız orada. Bakanlığımıza ait en üst seviyede arkadaşlarımız orada. Özellikle hasar tespiti ve anlık vatandaşa neler yapılabileceği konusunda tespitleri devam ediyor. İlk tespitlerimize göre 105 tane ahırımız yıkılmış görülüyor. Küçükbaş hayvanlarımızda 43 tane telef var. 85 tane de kanatlı hayvanımız yani tavuk telef oldu. Aslında hayvan sayısı açısından çok önemli bir telef olmamasına rağmen biz tüm bu telef olan hayvanları karşılama kararı aldık. Hem telef olan hayvanlar için hem de üzerine, depremden etkilenmiş bölge halkına yem desteği sağlama kararını aldık."

Bakan Pakdemirli, artçı sarsıntıları da takip ettiklerini bildirdi.

Don, dolu, aşırı sıcak veya fırtına kaynaklı konulardaki üretecilerin kayıplarına da değinen Pakdemirli, TARSİM'in 780 milyon liralık hasar tespiti yaptığını hatırlattı.

TARSİM harici kalan konularda da ne yapılabileceğine baktıklarını aktaran Pakdemirli, hasar tespitlerinin birkaç ay sürebileceğini dile getirdi.

Anadolu Ajansı
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