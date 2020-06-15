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120 TL yerine 120 bin TL ödeme yapan müşterisinin parasını iade etti

120 tl tutarındaki Kars kaşarı için 120 bin tl havale etti
 15 Haziran 2020 15:32
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120 TL yerine 120 bin TL ödeme yapan müşterisinin parasını iade etti

karstanhavadis.com'un haberine göre, Satin aldigi 120 tl tutarindaki Kars kasari için 120 bin tl havale eden Marmarisli Eniz Okan'in parasi, duyarli esnaf Hayati Mehmetoglu tarafindan 15 dakika sonra sahibine iade edildi.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde oturan Eniz Okan isimli vatandaş, Kars'ta bal ve süt ürünleri satışı yapan Hayati Mehmetoğlu adlı esnaftan, 120 Tl tutarında 1 kilo kaşar, 1 kilo gravyer, 1 kilo ceviz ve 1 kilo kayısı kurusu siparişinde bulundu. Siparişin ardından Mehmetoğlu ürünleri kargo ile Marmaris'e gönderdi.

Daha sonrada müşterisini arayarak bilgilendirdikten sonra Eniz Okan, Hayati Mehmetoğlu'nun banka hesabına havale işlemi gerçekleştirdi. Bir süre sonra yanlışlıkla 120 tl yerine, 120 bin tl havale ettiğini fark eden Eniz Okan, Mehmetoğlu'nu arayarak durumu bildirdi.

Mehmetoğlu ise Okan'ın şaka yaptığını sanarak inanmadığını söyledi. Okan'ın ısrarı üzerine bankadaki hesabının kontrol ederek gerçekten hesabına 120 tl yerine, 120 bin tl havale edildiğini anladı.

Bunun üzerine duyarlı davranan Hayati Mehmetoğlu, derhal oğlu Sinan Mehmetoğlu'nu bankaya göndererek 120 bin tl'yi alacağı olan 120 tl'yi dahi kesmeden kendisine iade etti.

Hatta havale masrafını bile kendisinin ödediğini belirten duyarlı ve örnek vatandaş Hayati Mehmetoğlu; "Kars'ta hangi esnaf arkadaşımız olsa aynı davranışı sergilerdi. Sayın müşterimiz Eniz Okan benden ürünlerimizi sipariş etti. Bende kargo ile kendisine gönderdim.

Daha sonrada beni arayarak yanlışlıkla 120 bin tl hesabıma havale ettiğini söyledi. İlk önce inanamadım ve şaka yaptığını sandım. Israr edince de oğlumu bankaya göndererek, parayı derhal iade etmesini istedim.

Hatta 120 bin tl'yi gönderdiğim ürünlerin parasını kesmeden geri havale etti. Ayrıca havale masrafı bile kesmedim. İşte Kars insanı ve esnafı böyledir. Ben değil de herhangi bir esnaf arkadaşım da aynı davranışı

sergilerdi" dedi.
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