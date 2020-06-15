Adliyede virüs alarmı...Temaslılar karantinaya alındı
Bursa'da yeni normal ile birlikte hareketlenen Bursa Adliyesi'nde korona virüs paniği yaşanıyor.
|15 Haziran 2020 15:42
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Bursa'da yeni normal ile birlikte hareketlenen Bursa Adliyesi'nde korona virüs paniği yaşanıyor.
Daha önce İnfaz Bürosu'nda çalışan bir memurun korona virüs testinin pozitif çıkması üzerine 17 kişi karantina alına alınmıştı.
Bursa adliyesinde bu kez İdari İşler Müdürlüğü ve 5. Ağır Ceza Mahkemesi kalemlerinde görülen vakalar üzerine karantina uygulamasına başlandı. Mahkeme başkan ve heyeti dahil personeli 14 gün boyunca evde karantinada tutulacak. Filyasyon ekiplerinin de konuyla ilgili test çalışmasına başladığı öğrenildi.
Bursa 5. Ağır Ceza Mahkemesi heyetinin 14 gün boyunca evde karantinaya girecek olması nedeniyle mahkemenin VPN bağlantısı ile evden yapılabilecek işler dışında acil ve tutuklulara nöbetçi 7. Ağır Ceza Mahkemesi bakacak.
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