Sosyal mesafe kuralını en çok uyan ihlal eden il!
|15 Haziran 2020 15:41
|Yazdır
İçişleri Bakanlığı'nın verilerine göre, 22 Mart'tan bu zamana kadar yapılan denetimlerde sosyal mesafe kuralını ihlal ettiği belirlenen 144 bin 984 kişi hakkında idari işlem ve 698 kişi hakkında ise adli işlem yapıldı.
Bu arada, sosyal mesafe kuralına uyan ve uymayan illerin karnesi de çıkarıldı. Buna göre, Türkiye genelinde kurala en çok uymayan il, Gaziantep oldu. Bugüne kadar Antep'te kurala uymadığı tespit edilen 32 bin 53 kişiye para cezası kesilirken, 20 kişi hakkında da soruşturma başlatıldı. Gaziantep'i ise İstanbul ve Van takip etti.
Sosyal mesafe kuralına en fazla uyan il ise Kırklareli oldu. Bu ilde bugüne kadar sadece 19 kişiye para cezası kesildi. Verilere göre, her ilde sosyal mesafe kuralına uymadığı gerekçesiyle vatandaşlara idari işlem uygulanırken, 45 ilde ise herhangi bir adli işlem yapılmadı. Bu iller arasında İstanbul, Ankara ve İzmir de var.
İşte sırasına göre en fazla idari işlem yapılan illerden bazıları:
- İstanbul: 16 bin 219
- Van: 5 bin 313
- Manisa: 5 bin 4
-Diyarbakır: 2 bin 579
- Ankara: 2 bin 402.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|Kadın girişimci ve ihracatçılar için 'network platformu' oluşturulacak
16 Haziran 2020 14:15
|İki ilde bazı yerleşim yerleri karantinaya alındı
16 Haziran 2020 13:56
|O ilde evlerde koronavirüs taraması yapılacak
16 Haziran 2020 13:27
|AFAD: Depremden etkilenen 22 vatandaş taburcu edildi
16 Haziran 2020 12:59
|Çarşı ve mahalle bekçilerine 'geliştirme eğitimi' verilmeye başlandı
16 Haziran 2020 12:33
|Bartın salgın sürecinde uygulanan sıkı tedbirlerin meyvesini aldı
16 Haziran 2020 12:00
|Tapu Müdürlüğü karantinaya alındı
16 Haziran 2020 11:23
|Nikah ve düğünlerde oyun, dans, halay ve fotoğraf çekimi olmayacak
16 Haziran 2020 11:06
|Kayseri'de maskesiz sokağa çıkma yasağı başladı
16 Haziran 2020 09:58
|Devlet Bingöl'e hızır gibi yetişti
16 Haziran 2020 08:54