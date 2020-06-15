Yalova'da FETÖ'nün 'askeri mahrem' yapılanmasına operasyon
Operasyonda 2'si subay, 5'i astsubay, 3'ü emekli astsubay 10 şüpheli yakalandı
|15 Haziran 2020 15:51
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Yalova merkezli 6 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda 7'si muvazzaf asker 10 zanlı gözaltına alındı.
Yalova Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında, terör örgütünün sözde "askeri mahrem" yapılanmasında yer aldıkları iddia edilen şüphelilerle ilgili çalışma başlatıldı.
Bunun üzerine İl Emniyet Müdürlüğünce Yalova dahil 6 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyonda, 2 subay ve 5 astsubay ile 3 emekli astsubay yakalandı.
Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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