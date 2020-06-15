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Türkiye Adalet Akademisinde hakim ve savcı eğitimleri başladı

Türkiye Adalet Akademisi Başkanı Muhittin Özdemir: Eğitimlerimizde, avukatlık mesleğinden geçen 9. dönem adli yargı adaylarının, 167 hakim, 102 savcı adayı olmak üzere toplam 269 adayımız, her sınıfta 21 kişi olacak şekilde 13 farklı sınıfta ders alacak
 15 Haziran 2020 15:54
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Türkiye Adalet Akademisinde hakim ve savcı eğitimleri başladı

Avukatlık mesleğinden geçen 9. dönem adli yargı hakim ve savcı adayları ile hazırlık eğitimi almayan adli yargı hakim ve savcı adaylarının son dönem eğitimleri, Türkiye Adalet Akademisinde başladı.

Türkiye Adalet Akademisinden yapılan açıklamaya göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 30 Mart'ta ara verilen hakim ve savcı adaylarının eğitimleri, Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulunca uygun görülen standartlar çerçevesinde yeniden planlandı.

Bu kapsamda, bugün başlayan eğitimler 15 Ekim'de sona erecek.

Türkiye Adalet Akademisi Başkanı Muhittin Özdemir, konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede, "Güven veren adalet için etkin eğitim" sloganıyla başlayan eğitim sisteminin kaldığı yerden devam edeceğini belirtti.

Salgın nedeniyle yüz yüze eğitimlere ara verip uzaktan eğitim modelini uyguladıklarını anlatan Özdemir, akademi bünyesinde canlı dersler ve eğitim videoları oluşturarak adayların eğitimlerinde süreklilik kazandırmaya çalıştıklarını aktardı.

Bu süreçte hakim ve savcı adaylarına toplam 92 saat ders anlattıklarını ifade eden Özdemir, şunları kaydetti:

"Eğitimlerimizde, avukatlık mesleğinden geçen 9. dönem adli yargı adaylarının, 167 hakim, 102 savcı adayı olmak üzere toplam 269 adayımız, her sınıfta 21 kişi olacak şekilde 13 farklı sınıfta ders alacak. Hazırlık eğitiminde ise 35 adayımız yer alacak. 15 Haziran ile 28 Temmuz arasında Türkiye Adalet Akademisinde örgün eğitim, 3 Ağustos-4 Eylül arasında ise uzaktan eğitim, 7 Eylül-15 Ekim tarihleri arasında ise örgün eğitim olmak üzere 4 aylık sürede eğitimimizi tamamlayacağız. Avukatlık mesleğinden geçen 9. dönem adli yargı son eğitiminde toplam 84 öğretim görevlisi görev alacak. Akademide görevli olan 3 daire başkanı ile 15 öğretim üyesi de bu süreçte ders verecek."

Özdemir, örgün verilecek eğitimlerde hakimlik sınıfında, "Hukuk Mahkemeleri Uygulamaları, Hukuk Mahkemesinde Sık Karşılaşılan Davalar, Ceza Mahkemeleri Uygulamaları, Ceza Mahkemesinde Sık Karşılaşılan Davalar, Adalet Yönetimi, Kişisel Gelişim" dersleri olmak üzere 132 saat, savcılık sınıfında, "Savcılık Uygulamaları, Sık Karşılaşılan Davalar, Adalet Yönetimi Dersleri, Kişisel Gelişim Dersleri, Seminer" dersleri olmak üzere toplam 129 saat, hazırlık eğitimi sınıfında ise "Ceza Bölümü Dersleri, Hukuk Bölümü Dersleri, Adalet Yönetimi Dersleri, Kişisel Gelişim" dersleri olmak üzere 144 saat eğitim verileceğini anlattı.

Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulunun tavsiyeleri doğrultusunda, "Kontrollü Normalleşme Sürecine İlişkin Çalışma Esasları Kılavuzu" hazırlandığını ve eğitim planlarını bu kılavuza uygun olacak şekilde oluşturduklarını belirten Özdemir, "Dersliklerimiz, yemekhane, yatakhane, kütüphane, sosyal tesislerimiz sosyal mesafe kurallarına uygun şekilde düzenlendi. 'Maske, mesafe, temizlik' kuralını uygulamanız sizlerden tek beklentimiz. Bu sürecin hepimize hayırlı olmasını, başarılı bir şekilde tamamlamanızı diliyorum." değerlendirmesini yaptı.
Anadolu Ajansı
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