Adana'daki FETÖ davasında 1 ceza, 2 beraat kararı
|15 Haziran 2020 16:02
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Adana'da Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik davada "silahlı terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etme" suçundan yargılanan farklı meslek gruplarına mensup 3 sanıktan biri 2 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırıldı, diğerlerinin ise beraatine karar verildi.
Adana 13. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanıklar M.K, Y.D. ve H.E. ile avukatları katıldı.
Sanık M.K. savunmasında, FETÖ üyesi olmadığını ileri sürerek, "Örgüte himmet adı altında para yardımında bulunmadım. Örgütsel bir konumum yoktur. Beraatimi talep ederim." dedi.
Diğer sanıklar da terör örgütü üyesi olmadıklarını ifade ederek, beraatlerine karar verilmesini istedi.
Cumhuriyet savcısı ise esas hakkındaki mütalaasında, dosya kapsamındaki mevcut delil durumu dikkate alınarak sanık M.K'nin cezalandırılması, diğer sanıkların ise ''yüklenen suçun sanıklar tarafından işlendiğinin sabit olmaması" gerekçesiyle beraatlerine karar verilmesi yönünde görüş bildirdi.
Mahkeme heyeti, M.K'yi "silahlı terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etme" suçundan 2 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırdı, diğer sanıkların ise beraatine karar verdi.
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