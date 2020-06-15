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Kalp krizi geçiren uzman çavuş hayatını kaybetti

Şırnak'ın Silopi ilçesinde kalp krizi sonucu yaşamını yitiren Uzman Çavuş Ercüment Kurt, memleketi Adana'nın Ceyhan ilçesinde düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı.
 15 Haziran 2020 16:22
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Kalp krizi geçiren uzman çavuş hayatını kaybetti

Şırnak Silopi 172. Lojistik Tugay Komutanlığında görevli Jandarma Uzman Çavus, Ercüment Kurt (30), birliğinin bahçesinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Yapılan otopsi işlemlerinin ardından cenazesi memleketi Adana'nın Ceyhan ilçesine getirilen Ercüment Kurt için tören düzenlendi.

Salgın nedeniyle sosyal mesafe kurallarının uygulandığı törene, Ceyhan Kaymakamı Bayram Yılmaz, Ceyhan Belediye Bas,kanı Hulya Erdem, Ceyhan Cumhuriyet Bas,savcısı Ufuk Mustafa Suren, Adana Merkez Komutanı Piyade Albay Soner Şekeroğlu, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı İbrahim Aydın, kurum mudurleri, siyasi parti temsilcileri ve vatandas,lar katıldı.

Namık Kemal Mahallesi'ndeki baba evinden helallik alınmasının ardından Doruk Mahallesi Asri Mezarlıg^ı'nda cenaze namazı kılındı. Kurt'un kız kardeşi, ağabeyinin üniforması ile törene katıldı. Cenazede annesi Nürfet, baba Feyyami ve erkek kardeşler Ertan ile Erkan Kurt'un feryatları yürekleri dağladı.

Acılı anne Türk Bayrağı'nı Piyade Albay Soner Şekeroğlu'ndan teslim alırken, gazetecilere, "Ben tüm askerleri severim, bana dua edin" diye ağıt yaktı.
DHA
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