Denizli'de FETO operasyonlarında 7 tutuklama
Denizli'de polis tarafından Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik yapılan operasyonlarda gözaltına alınan 19 kişiden 7'si tutuklandı.
|15 Haziran 2020 16:28
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Denizli'de polis tarafından Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik yapılan operasyonlarda gözaltına alınan 19 kişiden 7'si tutuklandı.
Edinilen bilgilere göre, operasyonlar Denizli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri koordinesinde yapıldı. Yürütülen soruşturmalar kapsamında silahlı terör örgütüne üye olma suçundan haklarında yakalama emri ile aranan 1'i ihraç eski polis olan 19 kişi gözaltına alındı. Yakalanan şahıslardan 7'si tutuklanırken diğer şüpheliler hakkında ise adli işlem yapıldı.
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