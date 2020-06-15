Kocaeli Üniversitesinden sınav iptali açıklaması

Kocaeli Üniversitesi, sınav sisteminin çökmesi sonrasında bugün yapılan yarıyıl sonu sınavlarını iptal etti. İşte Üniversiteden yapılan açıklama

15 Haziran 2020-30 Temmuz 2020

Açıklama

Üniversitemizin önlisans, lisans ve lisansüstü programlarında, bahar yarıyılında açılan derslerin yarıyıl sonu sınavları için ilan edilen A-tipi yarıyıl sonu sınav takvimi 15.06.2020 Pazartesi günü saat 15.00'ten itibaren iptal edilmiş olup, yarıyıl sonu sınavları aşağıdaki şekilde uygulanacaktır.

1) Öğrenciler, A-tipi yılsonu sınavlarına 16.06.2020 Salı günü saat 09.00 ile 26.06.2020 Cuma günü saat 23.55 saatleri arasında istedikleri gün ve saatte, serbest zamanda erişebilecektir. Sınavların süreleri 45 dakika olup sorular arası geri dönüş yapılabilecektir.

2) 15.06.2020 Pazartesi günü saat 15.00'ten önce yapılan sınavlara giren öğrenciler 16.06.2020-26.06.2020 tarihleri arasında serbest zamanlı olarak yapılacak sınavlara tekrar girebilecektir. Bu durumdaki öğrencilerin sınav notu en son aldığı not olacaktır.

3) 16.06.2020-26.06.2020 tarihleri arasında serbest zamanlı olarak yapılan sınavlara giremeyen öğrenciler ÖBS'den başvuru yaparak yarıyıl sonu sınavları için ilan edilen telafi sınavlarına girebilecektir.

4) Bu uygulamalar sadece 2019-2020 eğitim öğretim yılı bahar yarıyıl dersleri için yapılacak olup, Tıp ve Hukuk Fakülte'lerindeki yıllık dersler ile Tıp Fakültesi'nin uygulamalı dersleri için sınav hakkında bilgilendirme ilgili birimlerce yapılacaktır.