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'Kalıcı artışlar olursa yeni tedbirler almak gerekebilir'

Bilim Kurulu Üyesi ve Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Levent Yamanel, "Kalıcı artışlar olursa yeni tedbirler almamız gerekebilir" dedi.
 15 Haziran 2020 16:54
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'Kalıcı artışlar olursa yeni tedbirler almak gerekebilir'

Bilim Kurulu Üyesi ve Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Levent Yamanel, "Kalıcı artışlar olursa yeni tedbirler almamız gerekebilir" dedi.

Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs ile mücadele sürüyor. Son günlerde Türkiye'de yaşanan vaka artışlarının ardından Bilim Kurulu Üyesi ve Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Levent Yamanel, İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirinin sorularını yanıtladı. Artışların geçici olabileceğini dile getiren Yamanel, yeni normal düzende tedbirlere sıkı sıkıya uyulması gerektiğinin altını çizdi.

"Çok dinamik bir süreç"

Prof. Dr. Levent Yamanel, "Son 2- 3 gündür artışlar mevcut. Geçici artışlar olabilir. 2-3 günde çok karar verilemez. Ama 1 haftalık 10 günlük kalıcı artışlar olursa yayılma hızı artmış demektir ve yeni tedbirler almamız gerekebilir. Çok dinamik bir süreç. Sağlık Bakanlığı tarafından yakından takip ediliyor. Her an yeni tedbirler gelebilir. Elimizde çok önemli tedbirler var. Yeni normal dediğimiz. Maske takmak. Sosyal mesafeyi uymak. Hijyene uymak ve kalabalık oluşturmamak. Bu 4 kuralı sıkı şekilde uygulamamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.

"İl pandemi kurulları nasıl bir artış olduğunu gözlemliyor"

Yeni normali uygulayıp daha dikkatli olunması gerektiğini belirten Prof. Dr. Yamanel, "Ülke bazında tedbirler olabilir. Hem tiyatro ve sinemaların açılmasının geciktirilmesi ve yine kalabalık oluşturabilecek her türlü aktivitenin geciktirilebilmesi gibi hem de il sağlık pandemi kurulları da il bazında değerlendirip çeşitli önlemler alabilir. Sokağa çıkma kısıtlaması dahil her türlü tedbir olabilir. İl pandemi kurulları nasıl bir artış olduğunu gözlemliyorlar. Böylece iller arası geçişlerde bundan etkilenebilir. Bunlarla ilgili yeni kararlar alınabilir. Her zaman söylediğiniz gibi yeni normale alışmamız gerekiyor. Taki dünya çapında bir bağışıklık kazanılan kadar. Etkin bir ilaç ya da tedavi bulunana kadar. Bu yeni normali hepimiz biliyor ve uygulamaya çalışıyoruz. Ama daha dikkatli olmamız gerekiyor. Denenen bazı ilaçlar var. Ciddi çalışmalar ve aşı çalışmaları var. Aşı çalışmalarını özellikle heyecanla bekliyoruz. Aşının olması bizim virüse karşı mücadelede elimizi çok güçlendirecektir" diyerek açıklamalarını sonlandırdı.
İhlas Haber Ajansı
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