Rahatsızlığı nedeniyle GİH'e geçirilen polis memuru, hangi unvandan emekli olur?

SORU: İyi günler. Sayın yetkili; 2006 yılında polis memuru olarak göreve başladım. Sonra geçirdiğim psikolojik rahatsızlıktan dolayı 2017 yılında GİH memuru olarak çalışmaya başladım. Mesleğe 2006 girişli olduğum için 5434 sayılı kanuna tabiyim. 9-10 yıl daha GİH memuru olarak çalıştıktan sonra dilekçe vererek adi polis malulü olarak emekliliğimi isteyebilir miyim? Bu talebimin kabul görmemesi halinde mahkeme yoluyla bu hakkı elde etmemin olanağı var mıdır? Bununla ilgili beni bilgilendirirseniz çok memnun olurum. Cevabınız için şimdiden teşekkür eder, saygı ve şükranlarımı sunarım.

CEVAP: 2008 yılı Ekim ayından önce memurluğa başlamış olanlar tüm hükümleri ile birlikte 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanununa tabi olurlar.

5434 sayılı Kanun Madde 44 hükmünde, memurların malul olması halinde, malullüklerinin başka bir görevi yapmaya engel olmamak şartıyla sınıf ve görev değişikliği yapabilecekleri belirlenmiştir. Bu şekilde sınıf ve görev değişikliği gerçekleşmiş olanların yine malullük durumlarına istinaden aylık talebinde bulunabilmektedirler. Tek şart, şayet sınıf ve görev değişikliği sonucunda daha önceki görevinde yükümlülük süresi varsa bu yükümlülükleri tamamlanmadıkça veya malul durumlarının yeni görevlerine de engel olduğu yönünde yeni bir rapor bulunmadıkça malullük nedeniyle aylık talebinde bulunamıyorlar.

Bu uygulama genel olarak Emniyet ve TSK. mensupları hakkında uygulanmaktadır. Yani Emniyet Teşkilatı Sağlık Yeteneği Yönetmeliği veya Türk Silahlı Kuvvetleri Sağlık Yeteneği Yönetmeliği hükümlerine göre Emniyet Teşkilatında veya TSK. teşkilatında görev yapmalarına engel rahatsızlıkları olanlar bu görevlerinden ayrı Genel İdare Hizmetleri Sınıfı içerisinde başka görevlere atamaları yapılabilmektedir.

Başka sınıflarda görev yapma kararı da Kurumlar tarafından yapılan talep sonucu sağlık kurulu raporlarının incelenmesi neticesinde Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Kurulu tarafından verilmektedir.

Bu değerlendirmelerimiz bağlamında sonuç olarak;

- Sınıf değişikliği öncesi görevinizde bir yükümlülük süreniz yoksa, malullük durumunuza istinaden malulen emeklilik talebinde bulunabileceğinizi değerlendirmekteyiz,

-ANCAK, yeni göreviniz Emniyet Hizmetleri Sınıfı olmadığı, yani son görevinizin Genel İdare Hizmetleri Sınıfı olduğu için Emniyet Hizmetleri Sınıfı personeli olarak emekli olamayacağınızı değerlendirmekteyiz.

Yine de tavsiyemiz, bu işlemlerden bir dönüş olamayacağından, elinizde resmi bir belge olması açısından, emeklilik öncesinde Sosyal Güvenlik Kurumuna yazılı bir müracaat yapılmasında da fayda olacağını söyleyebiliriz.