Sayıştay Daire Başkanlığına Bekir Aydınlı seçildi
Sayıştay Daire Başkanlığına, 7. Daire Üyesi Bekir Aydınlı seçildi.
|15 Haziran 2020 16:57
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Sayıştay Daire Başkanlığına, 7. Daire Üyesi Bekir Aydınlı seçildi.
Sayıştay Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Sayıştay Genel Kurulu toplandı.
Söz konusu toplantıda, Sayıştay Daire Başkanlığına, 7. Daire Üyesi Bekir Aydınlı seçildi.
Aydınlı, 1966'da Trabzon'da doğdu, 1984 yılında Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye Bölümü'nden, 2012 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu.
1988 yılında Maliye Bakanlığı Milli Emlak Kontrolörü olarak göreve başlayan Aydınlı, 1996-2010'da daire başkanlığı ve genel müdür yardımcılığı görevinde bulundu, 2010'da da Sayıştay üyeliğine seçildi.
Evli olan Aydınlı, İngilizce biliyor.
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