Mahalli idareler personeli, görevde yükselme sınavı açılmasını bekliyor

Resmi Gazetenin 04.07.2009 tarih ve 27278 sayılı nüshasında yayımlanan Mahalli İdareler Personelinin Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Yönetmeliğin "Duyuru ve başvuru" başlıklı 11 inci maddesinin birinci fıkrasında " Görevde yükselme suretiyle atama yapılacak boş kadroların sınıfı, unvanı, derecesi, hangi birimde bulunduğu ve aranacak şartlar, her yılın 15 Ocak tarihine kadar duyurulur. İlgililerin müracaatları 1 Şubat tarihine kadar alınır. Duyuruda yazılı sınava ilişkin olarak Bakanlıkça belirlenen konu başlıklarına yer verilir.

Valiliklere gelen listeler birleştirilerek tek liste halinde en geç 15 Mart tarihine kadar Bakanlığa gönderilir." denilmektedir.

Ancak Dünyada ve Ülkemizde yaşanan COVİD 19 Pandemisi nedeniyle bu yıl Mahalli İdareler Personelinden talepler alınmamış görevde yükselme ve unvan değişikliği bekleyen adaylar mağdur olmuştur. Sınav son olarak 2019 yılı Ocak ayında açılmıştı.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğü bu işe bir çözüm bulmalıdır.