Koronavirüs aşısının fiyatı belli oldu
|15 Haziran 2020 17:22
|Yazdır
İtalya, Almanya, Hollanda ve Fransa, AstraZeneca ilaç şirketinin potansiyel Covid-19 aşısının 300 milyon dozu için 750 milyon avro (843.1 milyon dolar) ödeme yapacak.
İtalya Sağlık Bakanlığı sözcüsü, anlaşmayı yapan ülkelerin aşıdan ilave 100 milyon doz daha almak için opsiyonları olduğunu da açıkladı.
Anlaşmadan İtalya'nın payına düşen ödeme miktarı ise 75 milyon doz için yaklaşık 185 milyon avro olacak.
İngiliz ilaç şirketi AstraZeneca, Avrupa'ya 400 milyon doz koronavirüs aşısı tedarik etmek için Fransa, Almanya, İtalya ve Hollanda tarafından oluşturulan Kapsayıcı Aşı İttifakı (IVA) ile Cumartesi günü anlaşma imzalamıştı.
ÜRETİM BAŞLADI
Piyasa değeri açısından İngiltere'nin en büyük ilaç şirketi olan AstraZeneca, Oxford Üniversitesi'nden bilim insanlarıyla geliştirilen koronavirüs aşısının üretimine başlandığını 5 Haziran'da duyurmuştu.
Henüz aşının tamamen başarılı olduğu kanıtlanmamasına rağmen geliştirme sürecinin devam ettiğini duyuran şirketin CEO'su Pascal Soriot, BBC'ye açıklamalarda bulunarak, "Eğer şu an dozları üretmeye başlamazsak aşının etkili olduğu ortaya çıktıktan sonra gelecek talebe karşılık veremeyiz" demişti.
Kaynak: Reuters
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|Kovid-19'dan korunmak için ağız ve boğazı korumak önemli
15 Haziran 2020 21:56
|Türkiye'de üretildi: Ateş, öksürük ve solunum sayısını ölçen akıllı maske
13 Haziran 2020 10:29
|Koronavirüse karşı en riskli kan grubu belirlendi
10 Haziran 2020 10:25
|YKS adaylarına düzenli uyku için uyarı
09 Haziran 2020 11:10
|Doğru kullanılmayan klima hastalığa yol açabilir
03 Haziran 2020 19:36
|Burun estetiğini kimler yaptırabilir? Burun estetiği sonrası iyileşme süreci
01 Haziran 2020 13:30
|Prof.Dr. Akdur: Tek sigarada 4 binden fazla zararlı madde var
31 Mayıs 2020 18:46
|'Sigara dumanı virüs getirebilir'
30 Mayıs 2020 23:26
|Merdiven altı üretilen aerosollü spreyler için 'tehlike' uyarısı
30 Mayıs 2020 18:17
|'Kovid-19 her yaş grubundan çocuğu etkileyebilir' uyarısı
30 Mayıs 2020 11:43