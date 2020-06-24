6. derece ilana çıkılan bir işte, adaylar 9. dereceye atanarak göreve başlatılabilir mi?

Soru: .... Belediyesi'ne 2019/2 tercihlerinde zabıta memuru olarak atanıp 1/6/2020 tarihinde işe başlamış bulunmaktayım. İlanda 6.derece gösterilmekteyken işe başlama tebliğlerimizi 8/1 derece ve kademesinde bildirip mühendis arkadaşları 8/1derecesinde, tarih ve sosyoloji mezunu arkadaşları 9/1 derecesinde işe başlattılar. Bu konuda itiraz ettiğimizde ise yönetmeliğin böyle olduğunu bize bildirdiler. Bu konuda ne yapabiliriz?

Cevap: Öncelikle yapılan intibak işleminde bir yanlışlık olmadığını ifade etmek isteriz. 657 sayılı Kanunun 36. maddesinde, Sınıfların öğrenim durumlarına göre memuriyete giriş ve yükselebilecek derece ve kademeleri düzenlenmiştir. Buna göre 4 yıl süreli yükseköğretimi bitirenler 9. derecenin 1. kademesinden memuriyete başlamakta, 1. derecenin 4. kademesine kadar yükselebilmektedir. Bu derece ve kademeler kazanılmış hak aylık derece ve kademesidir.

36. maddede yer alan diğer hükümler gereğince belirli hizmet sınıflarına atananlar ve belirli öğrenim dallarından mezun olanlar ile memuriyet öncesi çalışmaları olanlar için bu derece ve kademelere ilaveler yapılmaktadır. Madde hükmünde bu ilaveler detaylı bir şekilde açıklandığı için teferruatına girmeyeceğiz.

36. maddenin A fıkrasının 2 numaralı bendi uyarınca, mühendislik fakültesinden mezun olup mühendis unvanını alanlar, farklı kadrolara atansalar bile ilave bir derece almakta ve 8/1 den başlatılmaktadır. Aynı fıkranın 4 numaralı bendinde ise yine ilave bir derece verilmesi öngörülmüş olmakla birlikte, burada düzenlenen bir dereceden yararlanabilmek için Teknik Hizmetler Sınıfı kapsamında bent hükmünde belirtilen unvanlı kadrolara atanmış olmak gereklidir. Örneğin, mühendislik mezunu biri bilgisayar işletmeni kadrosuna atansa bile 8/1 den başlayacak, fizik bölümü mezunu sadece fizikçi kadrosuna atanırsa ilave bir dereceden yararlanacaktır.

Konuyla ilgili bir diğer hüküm ise 657 sayılı Kanunun 45. maddesidir. Söz konusu maddede, "Hiç bir memur sınıfının dışında ve sınıfının içindeki derecesinin altında bir derecenin görevinde çalıştırılamaz.

5 inci ve daha aşağı derecelerdeki kadrolara, derece yükselmesi için gerekli nitelikleri haiz memur bulunmaması hallerinde, 36 ncı maddede belirtilen öğrenim durumları itibariyle tespit olunan yükselinebilecek dereceyi aşmamak ve karşılık gösterilecek kadro derecesi kazanılmış hak aylık derecelerinin üç üst derecesinden fazla olmamak kaydıyla, bu dereceler karşılık gösterilerek, kendi derecesi ile aynı sınıftan memur atanması mümkündür.

Bu gibiler, işgal ettikleri kadroda kazanılmış derece ve kademelerinin aylığını almaya devam ederler ve kazanılmış aylıklarındaki kademe ilerlemesi ve derece yükselmesi genel esaslara göre yapılır. Karşılık gösterilen kadrolar, ilgililer için kazanılmış hak teşkil etmez." denilmektedir. Bu madde ile özet olarak, kazanılmış hak aylık derecesi 9 olan bir memur 6. derece, 8 olan bir memur 5. derece kadroya atanabilir denilmektedir.

Zabıta memuru unvanlı kadronun hizmet sınıfı genel idare hizmetleri sınıfı kapsamında bir kadro olduğu dikkate alındığında, 657 sayılı Kanunun 36 ve 45. maddeleri çerçevesinde;

- Mühendislik mezunu birinin zabıta memuru kadrosuna atanması halinde kazanılmış hak aylık derece ve kademesinin 8/1, kadro derecesinin ise 6 olarak belirlenmesinin,

- Tarih ve sosyoloji mezunlarının zabıta memuru kadrosuna atanması halinde kazanılmış hak aylık derece ve kademesinin 9/1, kadro derecesinin ise 6 olarak belirlenmesinin,

mevzuata uygun olduğunu değerlendirmekteyiz.