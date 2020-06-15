Bilim Kurulu Üyesi: Alarm çanları çalıyor

Vaka sayıları arttı, ikinci dalga tehlikesi kapıya dayandı. Vaka sayılarındaki artışı CNN TÜRK canlı yayınında yorumlayan Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, "Sanki salgın bitmiş gibi her şey eskiye dönmüş gibi bir algı oluştu. Şimdi o algının sonuçlarını görüyoruz. Bir alarm çalıyor şu anda. Aman dikkatli olun, böyle gidemezsiniz" dedi.

Peki, vaka artışı böyle giderse ne olur? Prof. Dr. Tevfik Özlü, "Eğer bu tedbirlere uyumsuzluk devam ederse, tedbirsizlik devam ederse kısıtlamalar, tedbirler tekrar gündeme gelecektir. Belli illerde, salgında artış olan illerde bir kısıtlama olabilir" ifadelerini kullandı.

Hürriyet Gazetesi Başyazarı Osman Müftüoğlu da artışın önüne geçmek için kritik tavsiyelerde bulundu. Kapalı alanlarda riskin daha fazla olduğunu belirten Müftüoğlu, açık alanda buluşmanın daha güvenli olduğunu söyledi. "Gruplar halinde sosyalleşebilirsiniz. En fazla 10-15 kişi ve açık alanda. Kapalı mekanda, mesafesiz ve maskesiz olmaz" dedi.

Çok zorunlu bir durum olmadıkça doktora ve hastaneye gidilmemesi uyarısını yapan Müftüoğlu, yaz tatili için uzun süreli seyahatlerin düşünülmemesi ve yurt dışına çıkılmaması gerektiğini söyledi. Müftüoğlu ayrıca seyahatlerde uçağın tercih edilmesi, bol bol yürünmesi, şehir içinde bisiklet kullanılması ve mümkünse evden çalışılması tavsiyelerinde de bulundu.