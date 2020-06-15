Emniyetin misyon koruma sınav tarihi belli oldu
|15 Haziran 2020 18:02
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Sınava, Emniyet Genel Müdürlüğü ilgili komisyonlarınca, haklarında "KATILABİLİR" kararı verilerek sınava katılması "UYGUN GÖRÜLEN" ve Emniyet Genel Müdürlüğü Dış İlişkiler Daire Başkanlığı POL-NET sayfasında isim listesi yayımlanan adaylar, katılabileceklerdir.
Sınav Ücreti: Sınava katılacak aday KDV dahil 135 (yüzotuzbeş) TL sınav ücretini,
MEB Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesinin T.C. Ziraat
Bankası, Türkiye Vakıflar Bankası ve Türkiye Halk Bankası şubelerinden herhangi
birine, "Kurumsal Tahsilat Programı" aracılığı ile
03/07/2020-10/07/2020 tarihleri arasında yatıracaktır. Sınav ücretinin yatırılması ile başvuru işlemi tamamlanmış olacaktır
Milli Eğitim Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü Misyon koruma sınav duyurusu yayımladı.
T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MİSYON KORUMA SINAVI DUYURUSU
SINAVIN ADI
Misyon Koruma Sınavı
SINAV BAŞVURUSU
Sınava, Emniyet Genel Müdürlüğü ilgili komisyonlarınca, haklarında "KATILABİLİR" kararı verilerek sınava katılması "UYGUN GÖRÜLEN" ve Emniyet Genel Müdürlüğü Dış İlişkiler Daire Başkanlığı POL-NET sayfasında isim listesi yayımlanan adaylar, katılabileceklerdir.
Sınav Ücreti: Sınava katılacak aday KDV dahil 135 (yüzotuzbeş) TL sınav ücretini, MEB Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesinin T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Vakıflar Bankası ve Türkiye Halk Bankası şubelerinden herhangi birine, "Kurumsal Tahsilat Programı" aracılığı ile 03/07/2020-10/07/2020 tarihleri arasında yatıracaktır.
Sınav ücretinin yatırılması ile başvuru işlemi tamamlanmış olacaktır.
Başvurusu ya da sınavı geçersiz sayılan, sınava girmeyen, sınava alınmayan ya da sınavdan çıkarılan, başarılı olamayan, başvuru şartlarını taşımadığı halde sınav ücreti yatırmış olan adayların ödedikleri ücretler iade edilmeyecektir.
SINAV TARİHİ, GÜNÜ VE SAATİ
26 Temmuz 2020 Pazar günü, saat 14.00
SINAV MERKEZLERİ
Sınav; Ankara, İstanbul, İzmir, Antalya, Erzurum, Adana, Samsun, Diyarbakır, Van il merkezlerinde gerçekleştirilecektir.
SINAV GİRİŞ BELGESİ
Adaylar sınav giriş belgelerini, 20/07/2020 tarihinden itibaren e-devlet şifreleri ile kimlik doğrulama uygulamasıyla http://www.meb.gov.tr ya da http://odsgm.meb.gov.tr internet adreslerinden alabileceklerdir.
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