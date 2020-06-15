Emniyetin misyon koruma sınav tarihi belli oldu

Sınava, Emniyet Genel Müdürlüğü ilgili komisyonlarınca, haklarında "KATILABİLİR" kararı verilerek sınava katılması "UYGUN GÖRÜLEN" ve Emniyet Genel Müdürlüğü Dış İlişkiler Daire Başkanlığı POL-NET sayfasında isim listesi yayımlanan adaylar, katılabileceklerdir.

Sınav Ücreti: Sınava katılacak aday KDV dahil 135 (yüzotuzbeş) TL sınav ücretini, MEB Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesinin T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Vakıflar Bankası ve Türkiye Halk Bankası şubelerinden herhangi birine, "Kurumsal Tahsilat Programı" aracılığı ile

03/07/2020-10/07/2020 tarihleri arasında yatıracaktır. Sınav ücretinin yatırılması ile başvuru işlemi tamamlanmış olacaktır

MEB duyurusu için tıklayınız.

Milli Eğitim Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü Misyon koruma sınav duyurusu yayımladı.

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI

EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MİSYON KORUMA SINAVI DUYURUSU

SINAVIN ADI

Misyon Koruma Sınavı

SINAV BAŞVURUSU

Sınava, Emniyet Genel Müdürlüğü ilgili komisyonlarınca, haklarında "KATILABİLİR" kararı verilerek sınava katılması "UYGUN GÖRÜLEN" ve Emniyet Genel Müdürlüğü Dış İlişkiler Daire Başkanlığı POL-NET sayfasında isim listesi yayımlanan adaylar, katılabileceklerdir.

Sınav Ücreti: Sınava katılacak aday KDV dahil 135 (yüzotuzbeş) TL sınav ücretini, MEB Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesinin T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Vakıflar Bankası ve Türkiye Halk Bankası şubelerinden herhangi birine, "Kurumsal Tahsilat Programı" aracılığı ile 03/07/2020-10/07/2020 tarihleri arasında yatıracaktır.

Sınav ücretinin yatırılması ile başvuru işlemi tamamlanmış olacaktır.

Başvurusu ya da sınavı geçersiz sayılan, sınava girmeyen, sınava alınmayan ya da sınavdan çıkarılan, başarılı olamayan, başvuru şartlarını taşımadığı halde sınav ücreti yatırmış olan adayların ödedikleri ücretler iade edilmeyecektir.

SINAV TARİHİ, GÜNÜ VE SAATİ

26 Temmuz 2020 Pazar günü, saat 14.00

SINAV MERKEZLERİ

Sınav; Ankara, İstanbul, İzmir, Antalya, Erzurum, Adana, Samsun, Diyarbakır, Van il merkezlerinde gerçekleştirilecektir.

SINAV GİRİŞ BELGESİ

Adaylar sınav giriş belgelerini, 20/07/2020 tarihinden itibaren e-devlet şifreleri ile kimlik doğrulama uygulamasıyla http://www.meb.gov.tr ya da http://odsgm.meb.gov.tr internet adreslerinden alabileceklerdir.

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