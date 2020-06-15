MSB: Bedelli askerler, virüs testinden sonra kışlaya alınacak
|15 Haziran 2020 17:46
|Yazdır
Milli Savunma Bakanlığı, haziran ayında silah altına alınacak bedelli yükümlülerin yapılacak koronavirüs testinin negatif çıkmasıyla askere sevk edileceğini duyurdu.
Bakanlığın sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan yapılan açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) koronavirüs salgını ile mücadelesinin başarıyla devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "Bize emanet edilen Mehmetçiklerin askerlik hizmetini güvenli olarak yerine getirmeleri ve virüsün yayılmasını önlemek maksadıyla, her türlü tedbir alınmış ve alınmaya devam etmektedir. Haziran 2020'de silahaltına alınacak bedelli yükümlüler de yapılacak PCR testinin negatif çıkmasını müteakip askere sevk edilecektir. Kovid-19 tedbirlerine riayet edilerek icra edilecek bir aylık eğitimlerinin sonunda yemin ederek terhis edileceklerdir" denildi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Kadın girişimci ve ihracatçılar için 'network platformu' oluşturulacak
16 Haziran 2020 14:15
|İki ilde bazı yerleşim yerleri karantinaya alındı
16 Haziran 2020 13:56
|O ilde evlerde koronavirüs taraması yapılacak
16 Haziran 2020 13:27
|AFAD: Depremden etkilenen 22 vatandaş taburcu edildi
16 Haziran 2020 12:59
|Çarşı ve mahalle bekçilerine 'geliştirme eğitimi' verilmeye başlandı
16 Haziran 2020 12:33
|Bartın salgın sürecinde uygulanan sıkı tedbirlerin meyvesini aldı
16 Haziran 2020 12:00
|Tapu Müdürlüğü karantinaya alındı
16 Haziran 2020 11:23
|Nikah ve düğünlerde oyun, dans, halay ve fotoğraf çekimi olmayacak
16 Haziran 2020 11:06
|Kayseri'de maskesiz sokağa çıkma yasağı başladı
16 Haziran 2020 09:58
|Devlet Bingöl'e hızır gibi yetişti
16 Haziran 2020 08:54