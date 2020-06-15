Üniversiteden 'Gelecekte de yıkıcı depremler olabilir' uyarısı
|15 Haziran 2020 17:57
|Yazdır
Bingöl'de meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki depremle ilgili, İstanbul Üniversitesi - Cerrahpaşa Mühendislik Fakültesi Jeofizik Mühendisliği Bölümü tarafından ön inceleme raporu yayınlandı. Raporda, "Bölgede çok sayıda aktif fay parçasının olması nedeniyle, bugün olduğu gibi gelecekte de yıkıcı depremlerin olması muhtemeldir" ifadeleri yer aldı.
Bingöl'ün Karlıova ilçesinde dün meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki depremin ardında İstanbul Üniversitesi - Cerrahpaşa Mühendislik Fakültesi Jeofizik Mühendisliği Bölümü tarafından ön inceleme raporu hazırlandı. Bölgenin Kuzey Anadolu ve Doğu Anadolu fay zonları arasında kaldığı ve bir çok aktif fay içerdiği belirtilen raporda, "Bingöl'ün Karlıova ve Yedisu ilçeleri arasında, Kuzey Anadolu Fay Sistemi üzerinde, 14 Haziran 2020 günü saat 17.24'de orta büyüklükte (Mw 5.5 EMSC, Mw 5.8 KRDAE) bir deprem meydana gelmiştir. Depremin kaynak mekanizması çözümleri doğu-batı sağ yanal bir faylanma ile ilişkili olduğunu göstermektedir. Bu faylanma mekanizması Kuzey Anadolu Fayı ile uyumludur. Bölge, Kuzey Anadolu ve Doğu Anadolu fay zonları arasında kalmaktadır ve birçok aktif fay içermektedir. Farklı uzunluktaki bu fay parçaları yıkıcı deprem oluşturma potansiyeline sahiptir. Tarihsel dönemdeki depremlerin haricinde 1966-1967 yıllarında Karlıova-Varto arasında sismik moment büyüklükleri (Mw) 5.8 ile 6.6 arasında değişen üç yıkıcı deprem vardır. Özellikle 22.05.1971 Bingöl (Mw 6.4) depremi Doğu Anadolu Fay Zonu'nun belirlenmesinde bir dönüm noktası olmuştur" ifadeleri yer aldı.
Bölgede ileride yıkıcı depremler olabileceğinin belirtildiği raporda, "Karlıova'da 1998 yılında meydana gelen depremin büyüklüğü ise Mw 5.1'dir. Karlıova'nın güneyinde 01.05.2003 Bingöl (Mw 6.3), 08.03.2010 Elazığ-Palu (Mw 6.1) ve 24.03.2020 Elazığ-Sivrice (Mw 6.5) depremleri, bölgedeki küçük depremlerin sayıca az olduğunu, buna karşın aralıklarla orta ve büyük depremlerin bölgede yıkıcı etkisi olduğunun en önemli kanıtlarıdır. Karlıova Depremine ait detaylı bilgiler, ana şok ve artçılarının ileri sismolojik analizleri sonrasında ortaya çıkacaktır. Bölgede çok sayıda aktif fay parçasının olması nedeniyle, bugün olduğu gibi gelecekte de yıkıcı depremlerin olması muhtemeldir" denildi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Lise öğrencisi sağlık çalışanları için 'temassız' ateş ölçer üretti
15 Haziran 2020 12:00
|İlk kez, bir meslek lisesi, ürettiği cerrahi maskeleri ihraç etti
14 Haziran 2020 11:34
|Öğretmen ve öğrencileri okul bahçesinde sebze üretiyor
13 Haziran 2020 19:04
|Fabrika gibi okul 500 ton dezenfektan üretti
13 Haziran 2020 16:57
|Dersler okul bahçesine taşınacak
13 Haziran 2020 09:19
|Üniversiteden bir ilk: İneklerde Embriyo Nakli
12 Haziran 2020 20:40
|LGS'ye girecek öğrencilerinin dezenfektan malzemesi liselilerden
12 Haziran 2020 11:18
|Meslek lisesi öğretmenleri LGS için seri 'dezenfektan' üretimine başladı
11 Haziran 2020 13:02
|Cumhuriyet Üniversitesi diplomaları adrese teslim edecek
11 Haziran 2020 12:33
|Öğrencilerin başka okula gönderileceği iddiasına tepki
10 Haziran 2020 20:33