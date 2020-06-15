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Üniversiteden 'Gelecekte de yıkıcı depremler olabilir' uyarısı

Bingöl'de meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki depremle ilgili, İstanbul Üniversitesi - Cerrahpaşa Mühendislik Fakültesi Jeofizik Mühendisliği Bölümü tarafından ön inceleme raporu yayınlandı.
 15 Haziran 2020 17:57
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Üniversiteden 'Gelecekte de yıkıcı depremler olabilir' uyarısı

Bingöl'de meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki depremle ilgili, İstanbul Üniversitesi - Cerrahpaşa Mühendislik Fakültesi Jeofizik Mühendisliği Bölümü tarafından ön inceleme raporu yayınlandı. Raporda, "Bölgede çok sayıda aktif fay parçasının olması nedeniyle, bugün olduğu gibi gelecekte de yıkıcı depremlerin olması muhtemeldir" ifadeleri yer aldı.

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde dün meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki depremin ardında İstanbul Üniversitesi - Cerrahpaşa Mühendislik Fakültesi Jeofizik Mühendisliği Bölümü tarafından ön inceleme raporu hazırlandı. Bölgenin Kuzey Anadolu ve Doğu Anadolu fay zonları arasında kaldığı ve bir çok aktif fay içerdiği belirtilen raporda, "Bingöl'ün Karlıova ve Yedisu ilçeleri arasında, Kuzey Anadolu Fay Sistemi üzerinde, 14 Haziran 2020 günü saat 17.24'de orta büyüklükte (Mw 5.5 EMSC, Mw 5.8 KRDAE) bir deprem meydana gelmiştir. Depremin kaynak mekanizması çözümleri doğu-batı sağ yanal bir faylanma ile ilişkili olduğunu göstermektedir. Bu faylanma mekanizması Kuzey Anadolu Fayı ile uyumludur. Bölge, Kuzey Anadolu ve Doğu Anadolu fay zonları arasında kalmaktadır ve birçok aktif fay içermektedir. Farklı uzunluktaki bu fay parçaları yıkıcı deprem oluşturma potansiyeline sahiptir. Tarihsel dönemdeki depremlerin haricinde 1966-1967 yıllarında Karlıova-Varto arasında sismik moment büyüklükleri (Mw) 5.8 ile 6.6 arasında değişen üç yıkıcı deprem vardır. Özellikle 22.05.1971 Bingöl (Mw 6.4) depremi Doğu Anadolu Fay Zonu'nun belirlenmesinde bir dönüm noktası olmuştur" ifadeleri yer aldı.

Bölgede ileride yıkıcı depremler olabileceğinin belirtildiği raporda, "Karlıova'da 1998 yılında meydana gelen depremin büyüklüğü ise Mw 5.1'dir. Karlıova'nın güneyinde 01.05.2003 Bingöl (Mw 6.3), 08.03.2010 Elazığ-Palu (Mw 6.1) ve 24.03.2020 Elazığ-Sivrice (Mw 6.5) depremleri, bölgedeki küçük depremlerin sayıca az olduğunu, buna karşın aralıklarla orta ve büyük depremlerin bölgede yıkıcı etkisi olduğunun en önemli kanıtlarıdır. Karlıova Depremine ait detaylı bilgiler, ana şok ve artçılarının ileri sismolojik analizleri sonrasında ortaya çıkacaktır. Bölgede çok sayıda aktif fay parçasının olması nedeniyle, bugün olduğu gibi gelecekte de yıkıcı depremlerin olması muhtemeldir" denildi.
DHA
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