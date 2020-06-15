Ömer Çelik'ten 'Yeni bir kısıtlama olacak mı?' sorusuna yanıt
Yeni bir kısıtlama olacak mı? sorusuna yanıt veren Sözcü Çelik, 'Şu anda açıklanan yeni bir önlem yok' açıklamasını yaptı.
|15 Haziran 2020 18:10
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AK Parti MYK toplantısı sona erdi. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik açıklamalarda bulundu.
AK Parti Sözcüsü Çelik'in açıklamalarından satır başları şöyle;
Yeni bir kısıtlama olacak mı? sorusuna yanıt veren Sözcü Çelik, 'Şu anda açıklanan yeni bir önlem yok' açıklamasını yaptı.
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