Vali'den koranavirüs vakalarında artış var uyarısı
Kastamonu Valisi Yaşar Karadeniz, kent genelinde koranvirüs vaka sayısının arttığını belirterek, "Kastamonu'da son zamanlarda bir artış var, bu işin şakası yok. 3 günlük rakamlar yüksek" dedi.
|15 Haziran 2020 18:21
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Kastamonu Valisi Yaşar Karadeniz, kent genelinde koranvirüs vaka sayısının arttığını belirterek, "Kastamonu'da son zamanlarda bir artış var, bu işin şakası yok. 3 günlük rakamlar yüksek" dedi.
Manisa Valiliğine atanan Kastamonu Valisi Yaşar Karadeniz, Gazeteciler Cemiyetine veda ziyaretinde bulundu. Burada koronavirüs salgınına ilişkin açıklamada bulanan Vali Karadeniz, bugüne kadar kentte 5 bin 286 kişiye test yapıldığı belirterek, "Kastamonu'da son zamanlarda bir artış var, bu işin şakası yok. 3 günlük rakamlar yüksek. Her gelen rakam ilin rekor sayısı. Dünkü sayımız, pandeminin en yüksek dönemdeki sayıdan da yüksek. Ölüm vakalarında sayımız düşük; iki elin parmak sayısından daha az" dedi.
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