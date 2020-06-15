'İki depremde 33 kişi hastaneye başvurdu, 27'si taburcu edildi'
Bingöl Valiliği, dün ve bugün yaşanan depremler nedeniyle hastaneye şu ana kadar 33 kişinin başvurduğunu ve 27 vatandaşın taburcu edildiğini açıkladı.
|15 Haziran 2020 18:31
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Bingöl Valiliği, dün ve bugün yaşanan depremler nedeniyle hastaneye şu ana kadar 33 kişinin başvurduğunu ve 27 vatandaşın taburcu edildiğini açıkladı.
Bingöl'de Karlıova ilçesi merkezli dün 5.7, bugün ise 5.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Dün 1 korucunun şehit olduğu deprem, Elazığ, Erzincan, Tunceli ve Erzurum'da da hissedildi. Bingöl Valiliği, depremle ilgili yaralı sayısındaki son durumu açıkladı. Valilikten yapılan açıklamada, "Hastaneye başvuran kişi sayısı 33, taburcu edilen kişi sayısı 27'dir. İl dışına sevk edilen 3, serviste yatan 1, müşahede altında tutulan 2 kişidir" denildi.
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