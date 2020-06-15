DHMİ, yer değiştirme yönergesini yürürlükten kaldırdı
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü (DHMİ), yer değiştirme yönergesini yürürlükten kaldırdı.
|15 Haziran 2020 18:36
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