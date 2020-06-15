Sivas'ta tedirgin eden görüntü! Maske ve sosyal mesafe unutuldu
Sivas'ta, koronavirüs tedbirleri kapsamındaki yeni normalleşme süreciyle birlikte cadde ve sokaklar, kalabalıklaşmaya başladı. Denetim yapan polis ekipleri, halkı sosyal mesafe kuralına uyulması ve maske takılması konusunda uyardı.
|15 Haziran 2020 18:45
|Yazdır
Sivas'ta, koronavirüs tedbirleri kapsamındaki yeni normalleşme süreciyle birlikte cadde ve sokaklar, kalabalıklaşmaya başladı. Denetim yapan polis ekipleri, halkı sosyal mesafe kuralına uyulması ve maske takılması konusunda uyardı.
Kentin işlek noktaları olan Atatürk Caddesi ve İnönü Bulvarı'nda bugün hareketlilik gözlendi. Dışarıda kalabalık oluşturanların genellikle maske takmadığı ve sosyal mesafe kuralına uymadığı görüldü. Bazı kişilerin, gölge olan bölgelerde toplu halde sohbet etmesi dikkat çekti. Polis ekipleri ise halkın yoğunluk oluşturduğu noktalarda barikat kurdu. Ekipler, sosyal mesafe kuralına uyulması ve maske takılması konusunda uyarıda bulundu.
1 Yorum yapıldı
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
İLGİLİ HABERLER
|Tokat'ta son iki günde 20 pozitif vaka
16 Haziran 2020 13:40
|Yeni taksi açıklaması plaka fiyatlarını düşürdü
16 Haziran 2020 13:32
|Çanakkale çöplüğe döndü, belediye suskunları oynuyor
16 Haziran 2020 13:04
|Ayder Yaylası çalışmalar nedeniyle araç trafiğine kapatıldı
15 Haziran 2020 22:33
|AFAD: 193 artçı deprem meydana geldi
15 Haziran 2020 22:18
|Halı tarlaları sezonu açtı, arazilerde renk cümbüşü yaşandı
15 Haziran 2020 21:29
|Bingöl'deki deprem sonucu oluşan heyelan kamerada
15 Haziran 2020 21:28
|Muradiye Şelalesi'nde ziyaretçi hareketliliği
15 Haziran 2020 19:45
|15 Temmuz Demokrasi Otogarını yine su bastı
15 Haziran 2020 19:34
|İstanbul Boğazı çamura bulandı
15 Haziran 2020 19:30