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Üniversite hukuk doçenti evinde ölü bulundu

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Hukuk Fakültesinde görevli Doç. Dr Ayhan Uçar evinde ölü bulundu.
 15 Haziran 2020 18:53
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Üniversite hukuk doçenti evinde ölü bulundu

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Hukuk Fakültesinde görevli Doç. Dr Ayhan Uçar evinde ölü bulundu.

Aşağı Çarşı Mahallesi Çarşı TOKİ'deki binanın 3. katındaki dairede yalnız yaşadığı belirtilen 56 yaşındaki Uçar'dan iki gündür haber alamayan yakınları evine gitti.

Yedek anahtarla kapıyı açan yakınları, Uçar'ı kanepenin üzerinde hareketsiz bir şekilde buldu.

Polis ve 112 Acil sağlık ekiplerine haber verilmesi üzerine olay yerine gelen ekipler, Uçar'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Uçar'ın cesedi, otopsi için Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.

Kalp ve şeker hastalığı olduğu ifade edilen Doç. Dr. Ayhan Uçar'ın uzun süre tedavi görmesi nedeniyle yaklaşık 1 hafta önce emekliliğini istediği kaydedildi.
Anadolu Ajansı
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