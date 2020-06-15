Kayıp 8 yaşındaki Celal'in cansız bedenine ulaşıldı
|15 Haziran 2020 19:36
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Samsun'un Salıpazarı ilçesinde, dün akşam oyun oynarken kaybolan Celal Yılmaz'ın (8), AFAD ve jandarma ekiplerince yapılan çalışmalarda evine 3 kilometre mesafedeki Bolas Çayı'nda cansız bedeni bulundu.
İlçeye bağlı Cevizli Mahallesi'nde oturan Celal Yılmaz, dün akşam saatlerinde evlerinin önünde oyun oynarken kayboldu. Celal'in kaybolduğunu fark eden ailesi durumu jandarmaya bildirdi.
Olay yerine İl Jandarma Komutanlığı Su Altı Arama Kurtarma Timi ve AFAD ekipleri sevk edildi. Dün akşam başlatılan arama çalışmaları bugün de sürdü.
Bugün akşam saatlerinde ekiplerin yaptığı çalışma sırasında Celal'in evlerine 3 kilometre uzaklıktaki Bolas Çayı'nda cansız bedeni bulundu. Jandarma ekiplerince olayla ilgili soruşturma başlatılırken, çocuğun cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Çarşamba Devlet Hastanesi Morgu'na kaldırıldı.
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