Muradiye Şelalesi'nde ziyaretçi hareketliliği
|15 Haziran 2020 19:45
|Yazdır
Bendimahi Çayı üzerinde 20 metre yükseklikten akan suyuyla seyrine doyum olmayan görüntülere sahne olan Muradiye Şelalesi'nde normalleşme süreciyle yeniden ziyaretçi yoğunluğu yaşandı.
Her sene binlerce yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği şelaleye gelen vatandaşlar, uzun bir aranın ardından güzelliğiyle hayranlık uyandıran şelalede eşsiz manzaranın keyfini çıkarttı.
Sıcak havayı fırsat bilen bazı vatandaşlar da suya girerek fotoğraf çektirdi.
Vatandaşlardan Berzan Serhat, İstanbul'dan fırsat buldukça kente gelerek şelaleyi ziyaret ettiğini söyledi.
Normalleşme süreciyle bölgede yoğunluk yaşandığını belirten Serhat, "Burası Van'da gezilip görülecek en güzel yerler yerlerden biri. Yerli ve yabancı turistlerin yanı sıra fotoğrafçılar da ilgi gösteriyor. Bölgemiz için çok önemli bir yer. Yapılan çevre düzenlemesiyle çok güzel oldu." diye konuştu.
Sevda Acar da uzun aranın ardından yeniden şelaleyi görmenin mutluluğunu yaşadıklarını ifade ederek, "Ailemizle geldik. Burası çok güzel ve havası temiz. Herkesin görmesi lazım." dedi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Adliyeden kaçan zanlıda virüs çıktı, adliyedeki temaslıları karantinaya alındı
16 Haziran 2020 14:29
|Tokat'ta son iki günde 20 pozitif vaka
16 Haziran 2020 13:40
|Yeni taksi açıklaması plaka fiyatlarını düşürdü
16 Haziran 2020 13:32
|Çanakkale çöplüğe döndü, belediye suskunları oynuyor
16 Haziran 2020 13:04
|Ayder Yaylası çalışmalar nedeniyle araç trafiğine kapatıldı
15 Haziran 2020 22:33
|AFAD: 193 artçı deprem meydana geldi
15 Haziran 2020 22:18
|Halı tarlaları sezonu açtı, arazilerde renk cümbüşü yaşandı
15 Haziran 2020 21:29
|Bingöl'deki deprem sonucu oluşan heyelan kamerada
15 Haziran 2020 21:28
|15 Temmuz Demokrasi Otogarını yine su bastı
15 Haziran 2020 19:34
|İstanbul Boğazı çamura bulandı
15 Haziran 2020 19:30