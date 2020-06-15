İlk sınavda üniversitenin sistemi çöktü!
|15 Haziran 2020 19:57
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Kocaeli Üniversitesi'nin sınav sisteminde erişim sıkıntısı sosyal medyanın gündemine oturdu. Uzaktan sistemle bilgisayar üzerinden sınavlara giriş kısmında öğrenciler, "Bu siteye ulaşılamıyor" hatası ile karşılaştı.
Sosyal medyadan 'KOUSınavSistemiDeğişsin' hashtag'i ile konuyu gündeme getiren öğrenciler, sınav sırasında sorular arasında geçişlerde de uzun süre beklendiğini ifade etti.
" SİSTEM DEĞİŞTİRİLSİN" ÇAĞRISI
Şikayetlerini öğretmenlerine bildirdiğini söyleyen öğrenciler, mazeret sınavı ile mağduriyetlerinin giderileceği yanıtını aldıklarını belirtiyor.
Öğrenciler, sosyal medyada sınav sisteminin değiştirilmesi çağrısı yapıyor.
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRÜ ÖNLEMLERİ AÇIKLADI
Kocaeli Üniversitesi Rektörü Sadettin Hülagü, sınav sistemindeki erişim sıkıntısıyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı.
Hülagü, "Sevgili Öğrenci Kardeşlerim. Sınavla ilgili sorunlarınız için aşağıdaki önlemler alınmıştır. Yakın takipteyim rahat olun sizin mağdur edilmenize izin vermeyiz" ifadelerini kullandı.
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