Kılıçdaroğlu'nun talimatıyla Hatay Belediyesi'nde işe başladı

Pandemi sürecinde yayınladığı videoda evde kal çağrılarını eleştiren ve gözaltına alınan Hataylı TIR şoförü Malik Yılmaz, daha sonra işten çıkartılmıştı. Uzun süre işsiz kalan Yılmaz, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun devreye girmesiyle Hatay Büyükşehir Belediyesi'nde işe başladı. Destekten dolayı duyduğu memnuniyeti dile getiren Yılmaz "Bir babanın hayata tutunmasını sağladınız" dedi.

"BİR BABANIN BOYNUNU BÜKTÜRMEDİNİZ"

Yılmaz bugün Hatay Büyükşehir Belediyesi'de işe başladığını, "İşe girdim, sigortam başlatıldı. Ben ne yaşadıysam sesimi çığlığa dönüştüren sizler sayesinde yaşadım. Kelimeler ile sizlere olan minnettarlığımı anlatamam. Bir babayı ailesine karşı boyun büktürmediniz, bir babayı hayata tutturdunuz. Bunu anlatmaya kelimeler yetmez. Siz ve sizin gibilerden, emeği geçen herkesten Allah razı olsun" sözleriyle duyurdu.

KILIÇDAROĞLU TALİMAT VERMİŞTİ

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Yılmaz'ın Hatay Büyükşehir Belediyesi'nde işe alınması için Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş'ı arayıp talimat vermişti.

NE OLMUŞTU?

TIR şoförü Malik Baran Yılmaz, salgın sürecinde internette paylaştığı bir videoda, "Emekli, memur ve zengin değilim. İşçiyim, TIR şoförüyüm. Çalışmasam ekmek yok. Ha senin lafınla açlıktan ölmüşüm, ha virüsten ölmüşüm. Ama beni bu virüs öldürmez, beni bu düzeniniz öldürür" sözleriyle gündeme gelmişti.