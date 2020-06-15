12 Temmuz... Kim Meclis Başkanı olacak?

12 Temmuz 2020'de yapılacak olan TBMM Başkanlığı seçimlerinde AK Parti'den iki isim kulisleri hareketlendirdi.

Mustafa Şentop'un bir dönem daha Meclis Başkanlığı görevine devam edeceği değerlendirmesi yapılırken, bazı kesimler ise Binali Yıldırım'ın da Meclis Başkanlığı için istekli olduğuna dikkat çekiyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önümüzdeki günlerde AK Parti'nin Meclis Başkan adayını açıklaması ve partililerin de bu isme destek vermesi bekleniyor.