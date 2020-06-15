12 Temmuz... Kim Meclis Başkanı olacak?
12 Temmuz'da Meclis Başkanı kim olacak? Mustafa Şentop mu Binali Yıldırım mı?
|15 Haziran 2020 20:22
|Yazdır
12 Temmuz 2020'de yapılacak olan TBMM Başkanlığı seçimlerinde AK Parti'den iki isim kulisleri hareketlendirdi.
Mustafa Şentop'un bir dönem daha Meclis Başkanlığı görevine devam edeceği değerlendirmesi yapılırken, bazı kesimler ise Binali Yıldırım'ın da Meclis Başkanlığı için istekli olduğuna dikkat çekiyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önümüzdeki günlerde AK Parti'nin Meclis Başkan adayını açıklaması ve partililerin de bu isme destek vermesi bekleniyor.
13 Yorum yapıldı
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
İLGİLİ HABERLER
|Erdoğan, o ismi daha önce arayıp görevi tebliğ etmiş
16 Haziran 2020 13:56
|Perinçek, Öcalan ile olan fotoğrafını yorumladı... Gelincik toplayıp verdi!
16 Haziran 2020 11:36
|Abdulhamit Gül'den darbe davaları ve Topuz'a verilen cezaya açıklama
16 Haziran 2020 11:18
|Emine Erdoğan'dan dünya liderlerinin eşlerine 'Kovid-19' mektubu
16 Haziran 2020 11:16
|Fahrettin Koca: Maskesiz dolaşanları uyaralım
16 Haziran 2020 11:08
|Vaka sayısı bu sınırı aşarsa, kısmi yasaklar gelebilir
16 Haziran 2020 10:52
|'Bingöl'deki deprem sonrası psikososyal destek ekiplerimiz sahada'
16 Haziran 2020 10:48
|Bakan Varank: Aşı için hayvan deneyleri bugün başlayacak
16 Haziran 2020 10:08
|Bakan Koca'dan maskeli yaşam için ilginç paylaşımlar
16 Haziran 2020 08:43
|'Yeni bir kısıtlamaya şu aşamada ihtiyaç yok'
16 Haziran 2020 08:35