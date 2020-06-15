1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

İç turizmde hareketlilik başlıyor

AKTOB Başkanı Erkan Yağcı, iç turizmdeki hareketliliğin başladığını ve rezervasyonların geldiğini belirterek, "Tesisini açan otellerimiz var ancak asıl otel açılışları 16 Haziran'dan sonra yoğunlaşacak." dedi.
 15 Haziran 2020 20:25
Yazdır
İç turizmde hareketlilik başlıyor

Denizi, kumu, güneşi kadar doğal güzellikleri, antik kentleri ve koylarıyla da ön plana çıkan Antalya'daki birçok otelde, iç hat uçuşlarının başlaması ve kısıtlamaların kaldırılmasıyla birlikte hummalı çalışma gerçekleştirildi.

Sağlıklı Turizm Belgesi de alan bazı oteller, kapılarını misafirlerine açarak, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini de üst düzeyde tutarak, hizmete başladı.

Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) Başkanı Yağcı, AA muhabirine, iç turizm hareketinin başlayacağı bir döneme girdiklerini, seyahat yasaklarının ve kısıtlamaların kaldırılmasının, iç hat uçuşlarının başlamasının avantaj sağladığını söyledi.

"Tatil kredisi, pazarda itici güç olacak"

Tatil kredilerinin verilmesi ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun konaklama satışlarında taksit sayısını 18 aya çıkarmasının turizm sektöründe itici güç olduğunu vurgulayan Yağcı, desteklerin, sektörün canlanması için önemli avantajlar sağlayacağını bildirdi.

Özellikle iç turizmin hareketliliğin temmuz ayında daha da yoğunlaşacağını düşündüklerini belirten Yağcı, şunları kaydetti:

"İç pazardaki hareketlilik başlıyor, rezervasyonlar da geliyor. Tesisini açan otellerimiz var ancak asıl otel açılışları 16 Haziran'dan sonra yoğunlaşacak. Yurt dışı pazarı için en önemli unsur uluslararası uçuşların açılması. Bu noktada turizmin olması için her şey hazır. Uçuş tarihleri kesinleşip resmi olarak açıklandıktan sonra dış turizm anlamında hareketin başlayacağını söyleyebiliriz."

Sağlıklı Turizm Belgesi için başvuru süreçlerinin devam ettiğine değinen Yağcı, belgelendirilen otellerin açıldığını, iki hafta içerisinde talebin artarak, belgelendirme sürecinin hızlanabileceğini ifade etti.

"İlk turistler Ukrayna, Belarus ve Kazakistan'dan gelecek"

Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği Başkanı Ülkay Atmaca da Almanya'nın uçuş yasağını kaldırdığında asıl yoğunluğun başlayacağını söyledi.

Türkiye'ye ilk turistlerin Ukrayna, Belarus ve Kazakistan'dan olacağını anlatan Atmaca, "İç pazarda yavaş yavaş hareketlilik başladı. Seyahat edenler var, tesisler açılıyor. Konaklama sektöründe taksit sayısının artırılması hareketlilik getirdi. Dış pazarın hareketlenmesi için bir an önce charter uçuşlarının başlaması gerekiyor. İnşallah bir an önce Kovid-19 etkisini kaybeder, biz turizmdeki rekorları anons etmeye başlarız." diye konuştu.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
THY ABD'deki Türkler için New York'tan özel sefer düzenleyecek
16 Haziran 2020 04:27		 Emeklilikte yeni sistemde kıdem hakları korunacak
15 Haziran 2020 20:24
Milli elektrikli trenin 30 Ağustosta ray ve yol testlerine başlanacak
15 Haziran 2020 10:57		 Tarihin en kapsamlı istihdam paketi
15 Haziran 2020 08:40
BDDK Başkanı: BDDK olarak 50'ye yakın düzenleme yaptık
14 Haziran 2020 19:06		 'Ekonomi için hızlı kararlar almayı sürdüreceğiz'
14 Haziran 2020 17:39
Koronavirüs etkisiyle temassız ödeme 3 kat arttı
13 Haziran 2020 19:42		 Termal tarayıcılı ateş ölçeri 60 ülkeye ihraç ediyor
13 Haziran 2020 19:10
İşte yerli otomobilin üretileceği fabrikanın kurulacağı alan
13 Haziran 2020 17:46		 Türkiye'nin ilk raylı sistemler aküsünü ASPİLSAN üretildi
13 Haziran 2020 16:10
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
14:29 - Adliyeden kaçan zanlıda virüs çıktı, adliyedeki temaslıları karantinaya alındı14:26 - Akrabalar arazi için 3 saat çatıştı: 1 ölü 5 yaralı14:15 - Kadın girişimci ve ihracatçılar için 'network platformu' oluşturulacak14:09 - EBA'da sınırlamalar kalktı, 7/24 kullanılabilecek14:05 - Dört başlıkta yükseköğretimde norm kadro süreci!14:02 - Adana'da FETÖ sanığına etkinlik pişmanlık indirimi13:56 - İki ilde bazı yerleşim yerleri karantinaya alındı13:56 - Erdoğan, o ismi daha önce arayıp görevi tebliğ etmiş13:51 - Eski erkek arkadaşının yüzüne kezzap atan kadının testi pozitif çıktı13:47 - Farklı bir hastalığı olmak virüsü şiddetli geçirmede etken mi? İşte cevabı
13:40 - Tokat'ta son iki günde 20 pozitif vaka13:37 - Meteorolojiden kuzey ve iç kesimler için sağanak uyarısı13:36 - YKS'ye girecek 30 bin adayın sınav merkezi değiştirildi13:32 - Yeni taksi açıklaması plaka fiyatlarını düşürdü13:27 - O ilde evlerde koronavirüs taraması yapılacak13:26 - MSB: Irak'ın kuzeyinde 2 terörist etkisiz hale getirildi13:18 - 2020 Şampiyonlar Ligi finali İstanbul'dan alındı13:14 - Borsa, günün ilk yarısında yükseldi
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Ayasofya'nın müze statüsünün kaldırılmasını ve yeniden cami olarak ibadete açılmasını ister misiniz?
ÇOK OKUNANLAR
İsmail Küçükkaya'nın, öğretmen eşine yaptıkları herkesi şok etti
5 ilde daha maskesiz sokağa çıkılamayacak. Toplam 42 il oldu
16 Haziran 2020 tarihli atama kararları yayımlandı. 4 ilin emniyet müdürü değişti
Vaka sayısı bu sınırı aşarsa, kısmi yasaklar gelebilir
İstanbul'un yeni emniyet müdürü 'Zafer Aktaş' oldu
22 enstitü, fakülte kuruldu, 26'sı ise kapatıldı
Tapu Müdürlüğü karantinaya alındı
Nikah ve düğünlerde oyun, dans, halay ve fotoğraf çekimi olmayacak
İzmir merkezli FETÖ operasyonunda167 kişiden 112'si gözaltına alındı
6 gün 5 gece 2 yetişkin 2 çocuk herşey dahil 2000 TL
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
şu anda dinlenen şarkı 1
kimse beni sevmiyor 1
Liyakat 1
tahir karapınar 2
hamza yerlikaya 1
kiraz 1
16.06.2020 fenerbahce vs trabzonspor maçı 1
msü sınavına giren bir öğrencide covid-19 çıkması 2
15.06.2020 galatasaray açıklaması 1
üzerimize su sıçratan araba 4
SON İLANLAR
Diyanet İşleri Başkanlığı 5 Öğretmen 5 Çocuk Gelişimcisi Alacak
TEİAŞ Eski Hükümlü İşçi Alacak
Kütahya Hisarcık SYDV Personel Alım İlanı
Kırklareli Pehlivanköy SYDV Personel Alım İlanı
Kayseri İncesu SYDV Personel Alım İlanı
Çanakkale Bozcaada SYDV Personel Alım İlanı
Şahinbey Belediyesi 3 Müfettiş Yardımcısı Alacak
Afyon Kocatepe Üniversitesi 21 İşçi Alacak
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Kırklareli Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam