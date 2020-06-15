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Koronavirüs neden New York, İtalya ve İngiltere'de daha çok öldürüyor? Korkutan açıklama geldi

ABD'li bilim insanları koronavirüsün neden bazı ülkelerde diğerlerine göre daha fazla ölümcül olduğunu araştırdı. Çalışmada, New York, İtalya ve İngiltere'de virüsün mutasyona uğradığını ve bu nedenle 4 kat daha ölümcül olduğunu açıkladı.
 15 Haziran 2020 20:25
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Koronavirüs neden New York, İtalya ve İngiltere'de daha çok öldürüyor? Korkutan açıklama geldi

Dünya genelinde koronavirüs nedeniyle 430 bini aşkın kişi yaşamını yitirirken, vaka sayısı 8 milyonu aştı.

ABD'de Scripps Araştırma Enstitüsü tarafından yapılan araştırmada, yeni tip koronavirüsün mutasyona uğrayan bir türü nedeniyle ABD'nin New York kenti, İtalya ve İngiltere'de 10 kat daha bulaşıcı olduğu açıklandı.

Korona virüsün D614G adı verilen mutant versiyonu, sadece daha bulaşıcı olmakla kalmıyor, aynı zamanda orjinal virüsten 4 kat daha fazla taç yapısına sahip. Bu onun insan hücrelerine daha fazla ve kalıcı şekilde tutunmasına neden olarak ölüm riskini de dörde katlıyor.

Bilim insanları bir süredir neden bazı bölgelerde diğerlerine göre daha fazla corona virüs ölümünün yaşandığını anlamaya çalışıyor. Yapılan çalışmada dünyanın en yüksek ölüm oranına sahip İtalya, İngiltere ve New York şehrinde D614G mutasyonun yüksek miktarlarda dolaştığı bulundu.

KOLAYCA YAYILIYOR
İngiltere'de yer alan Reading Üniversitesi'nden virolog Profesör Ian Jones, araştırmayı değerlendirerek, "Evet mutant virüs daha bulaşıcı. Çalışma oldukça iyi. Bu durum virüsün düşük miktarlarda olsa dahi kolayca yayılabileceği anlamına geliyor" ifadelerini kullandı.

30'U AŞKIN MUTASYON GERÇEKLEŞTİ

ntv.com. tr'de yer alan bilgiye göre; araştırmacılar, dünyanın her yerinde koronavirüsün popülasyonların genetik yapılarına uyum sağlamak için çeşitli mutasyonlara uğradığını ve şu ana kadar 30'u aşkın türün tespit edildiğini açıkladı. Ancak D614G'nin açık ara farkla en zararlısı olduğu açıklandı.

Çalışmanının başyazarı Dr. Hyeryum Chloe, "Söz konusu mutasyon diğerlerine göre çok daha bulaşıcı ve ölümcül. Koronavirüs insanların akciğerlerinde bulunan ACE2 reseptörlerine Sahip olduğu taç yapılar aracılığıyla tutunuyor. D614G ise çok sayıda taç yapıya sahip ve bu durum insan organlarına daha fazla zarar anlamına geliyor" dedi.
Memurlar.Net
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