Bir ilde daha filyasyon ekibi saha çalışmalarına başladı
|15 Haziran 2020 20:42
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Edirne Sağlık Müdürü Ali Cengiz Kalkan, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında 21 filyasyon ekibinin ilde saha çalışmalarına başladığını bildirdi.
Kalkan, yaptığı yazılı açıklamada, Sağlık Bakanlığının salgına karşı birçok önlem aldığını ve bu konuda alınan başarıların diğer ülkeler tarafından takdir edildiğini belirtti.
Salgına karşı alınan başarının devamını sağlamak amacıyla çalışmaların sürdüğünü aktaran Kalkan, şunları kaydetti:
"Gelecek dönemlere hazırlık çalışmalarını planlamak amacıyla ülkemiz çapında bir çalışma yapılarak hastalığın sıklığı, geçirilmiş hastalık düzeyi ve hiç bulgu vermeden geçiren hasta düzeyi saptanacaktır. Bu kapsamda Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığının (TÜİK) ilimiz genelinde rastgele belirlediği 1315 haneye ulaşılarak her haneden 1 kişiye testlerin uygulaması yapılmaktadır. Bu amaçla müdürlüğümüzce oluşturulan en az 1 doktor ve hekim dışı sağlık personelinden oluşan 21 filyasyon ekibi Edirne'de saha çalışmalarına başladı. Vatandaşlarımıza bu konudaki çalışmalara gösterdikleri hassasiyetlerinden dolayı teşekkür ederim."
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