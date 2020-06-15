Bingöl'deki deprem sonucu oluşan heyelan kamerada
Bingöl'de meydana gelen deprem ve artçıları nedeniyle oluşan heyelan, Arama Kurtarma Derneği (AKUT) ekiplerince görüntülendi.
|15 Haziran 2020 21:28
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Bingöl'de meydana gelen deprem ve artçıları nedeniyle oluşan heyelan, Arama Kurtarma Derneği (AKUT) ekiplerince görüntülendi.
Bingöl'ün Karlıova ilçesinde dün saat 17.24'te meydana gelen 5,7 büyüklüğündeki depremin peşi sıra oluşan ikisi 4 büyüklüğünün üstünde 90'dan çok artçı deprem ile bugün saat 09.51'de kaydedilen 5,6 büyüklüğündeki sarsıntı nedeniyle Yedisu ilçesinde heyelan oluştu.
Kara yolundaki heyelan, AKUT ekiplerince görüntülendi.
Görüntülerde dağdan kopan kaya ve toprak parçalarının yola doğru sürüklendiği anlar dikkat çekti.
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