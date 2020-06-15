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Telefonu çekmeyince, çaresizce yanan aracını izledi
Giresun'un Şebinkarahisar ilçesinde seyir halinde olan kamyonet alev alıp yanarken, telefonu çekmediği için itfaiyeye haber veremeyen sürücü, aracının yanışını çaresiz bir şekilde izledi.
|15 Haziran 2020 21:16
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Giresun'un Şebinkarahisar ilçesinde seyir halinde olan kamyonet alev alıp yanarken, telefonu çekmediği için itfaiyeye haber veremeyen sürücü, aracının yanışını çaresiz bir şekilde izledi.
Şebinkarahisar ilçesi Asarcık mevkisinde seyir halinde olan bir kamyonet, elektrik kontağından çıkan yangın nedeniyle bir anda alev aldı. İsmi öğrenilemeyen sürücü hemen aracı sağa çekip, indi.
Asarcık mevkiinde telefonlarının çekmemesinden dolayı çaresiz kalan sürücü, aracın yanışını izledi.
Seyahat halinde olan diğer sürücülerin ihbarı ile olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, ateş topuna dönen aracı söndürdü.
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