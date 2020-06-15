Fenerbahçe kupada yarın Trabzonspor'u ağırlayacak
|15 Haziran 2020 21:53
|Yazdır
Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 20.45'te başlayacak karşılaşmayı hakem Cüneyt Çakır yönetecek.
Süper Lig'de şampiyonluk potasından uzaklaşan sarı-lacivertliler, adını finale yazdırarak kupa hasretine son vermeyi amaçlıyor.
İki ekip arasında Trabzon'da oynanan ilk maçı ev sahibi ekip 2-1 kazanmıştı.
Fenerbahçe, 2 ve üstündeki farklı galibiyetler ile 1-0'lık sonuç halinde tur atlayan taraf olacak. Trabzonspor ise her türlü beraberlik ve galibiyet halinde adını finale yazdıracak. Mücadelenin 2-1 sarı-lacivertlilerin lehine tamamlanması durumunda ise uzatma bölümleri oynanacak.
Muric 11'e
Fenerbahçe'de sakatlığını atlatan Vedat Muric, Trabzonspor karşısında ilk 11'de forma giyecek.
Muric, hafif sakatlığı dolayısıyla Süper Lig'deki Hes Kablo Kayserispor maçında ilk 11'de yer almamıştı.
Tecrübeli santrfor, Hes Kablo Kayserispor karşısında 65. dakikada oyuna dahil olmuştu.
Hasan Ali Kaldırım dönüyor
Fenerbahçe'de tecrübeli sol beki Hasan Ali Kaldırım, Trabzonspor maçıyla sahalara dönecek.
Tecrübeli futbolcu, sarı kart cezası sebebiyle Hes Kablo Kayserispor'a karşı forma giyememişti.
Fenerbahçe'de 2 eksik
Fenerbahçe, Trabzonspor karşısına 2 futbolcusundan yoksun çıkacak.
Sarı-lacivertlilerde, Süper Lig'de oynanan Hes Kablo Kayserispor maçında kırmızı kart gören Ozan Tufan cezası nedeniyle forma giyemeyecek.
Ozan'ın yanı sıra uzun süredir sakatlığı bulunan Max Kruse de Trabzonspor karşısında mücadele edemeyecek.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|2020 Şampiyonlar Ligi finali İstanbul'dan alındı
16 Haziran 2020 13:18
|Beşiktaş 4 maç sonra mağlup oldu
13 Haziran 2020 23:02
|Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, PFDK'ya sevk edildi
10 Haziran 2020 18:17
|TFF'den Fenerbahçe istifası
09 Haziran 2020 16:19
|Fenerbahçe yeni teknik direktörünü açıkladı!
09 Haziran 2020 14:35
|Süper Lig heyecanı yeniden başlıyor... Hakemler açıklandı
09 Haziran 2020 13:06
|Aykut Kocaman ve Rıdvan Dilmen'in Aziz Yıldırım'ı ziyaretinde dikkat çeken detay
09 Haziran 2020 12:10
|İşte Avrupanın en değerli futbolcusu
08 Haziran 2020 20:07
|Süper Lig'in maç saatlerinde değişiklik
04 Haziran 2020 22:03
|Trabzonspor, Avrupa'dan bir yıl men edildi
03 Haziran 2020 18:39