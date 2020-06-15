Ayder Yaylası çalışmalar nedeniyle araç trafiğine kapatıldı
|15 Haziran 2020 22:33
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Çamlıhemşin Belediye Başkanı Osman Haşimoğlu, yaptığı yazılı açıklamada kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında Ayder'de otopark çalışmasının başladığını, ayrıca altyapı, kanalizasyon ve su hattı yenileme çalışmalarının devam ettiğini belirtti.
Açıklamada, Ayder şehir içi geçiş yolu altyapı çalışmalarının sağlıklı ve hızlı bitirilebilmesi için İl Trafik Komisyonu kararıyla 1 Temmuz'a kadar her gün 08.00-12.00 ile 13.30-17.00 saatleri arasında yolun araç trafiğine kapatıldığını kaydeden Haşimoğlu, "Halkımızın ve misafirlerimizin anlayış göstereceğine inanıyor, verdiğimiz rahatsızlıktan özür diliyoruz" ifadesine yer verdi.
Haşimoğlu, yaya trafiği ile ilgili bir sorun olmadığına işaret ederek, vatandaşlardan kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında daha iyi bir Ayder için anlayış beklediklerini belirtti.
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