Ankara Valisi: Vakalardaki beklenen düşüşü yakalayamadık
|15 Haziran 2020 22:35
|Yazdır
Ankara Valisi Vasip Şahin, kentte koronavirüs vakalarındaki beklenen düşüşü yakalayamadıklarını belirterek, vatandaşları uyardı.
Ankara Valisi Şahin, koronavirüs vakalarında kent genelinde beklenen düşüşü yakalayamadıkları için Twitter hesabından açıklama yaptı.
Şahin, "Değerli Ankaralılar, Ülkemizde olduğu gibi şehrimizde de 'Covid-19' vaka sayısı beklediğimiz düşüş hızını yakalayamadı. Tepeyi aşıp tam inişe geçmişken tekrar zor olanı yapıp geri dönmeyelim. Sabırla kazandığımızı heba etmeyelim. Bizden uymamız beklenen; Maske, mesafe, temizlik" ifadelerini kullandı.
Değerli Ankaralılar,Vasip Şahin (@vasipsahin) June 15, 2020
Ülkemizde olduğu gibi Şehrimizde de Covit-19 vaka sayısı beklediğimiz düşüş hızını yakalayamadı.
Tepeyi aşıp tam inişe geçmişken tekrar zor olanı yapıp geri dönmeyelim.
Sabırla kazandığımızı heba etmeyelim
Bizden uymamız beklenen;
MASKE,
MESAFE,
TEMİZLİK
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|Erdoğan, o ismi daha önce arayıp görevi tebliğ etmiş
16 Haziran 2020 13:56
|Perinçek, Öcalan ile olan fotoğrafını yorumladı... Gelincik toplayıp verdi!
16 Haziran 2020 11:36
|Abdulhamit Gül'den darbe davaları ve Topuz'a verilen cezaya açıklama
16 Haziran 2020 11:18
|Emine Erdoğan'dan dünya liderlerinin eşlerine 'Kovid-19' mektubu
16 Haziran 2020 11:16
|Fahrettin Koca: Maskesiz dolaşanları uyaralım
16 Haziran 2020 11:08
|Vaka sayısı bu sınırı aşarsa, kısmi yasaklar gelebilir
16 Haziran 2020 10:52
|'Bingöl'deki deprem sonrası psikososyal destek ekiplerimiz sahada'
16 Haziran 2020 10:48
|Bakan Varank: Aşı için hayvan deneyleri bugün başlayacak
16 Haziran 2020 10:08
|Bakan Koca'dan maskeli yaşam için ilginç paylaşımlar
16 Haziran 2020 08:43
|'Yeni bir kısıtlamaya şu aşamada ihtiyaç yok'
16 Haziran 2020 08:35