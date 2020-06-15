Bakan Koca: 3.250 çalışma arkadaşına daha ihtiyacımız var
|15 Haziran 2020 22:47
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından İstanbul'da istihdam edilmek üzere 3.250 personel alınacağını duyurmuştu.
İşte Bakan Koca'nın sosyal medya paylaşımı;'İstanbul'daki sağlık tesislerimiz için, 3.250 çalışma arkadaşına daha ihtiyacımız var. Duyuruları internet üzerinden takip edebilirsiniz. Şimdiden, görevinizde başarılar diliyorum.'
İstanbul'daki sağlık tesislerimiz için, 3.250 çalışma arkadaşına daha ihtiyacımız var. Duyuruları internet üzerinden takip edebilirsiniz. Şimdiden, görevinizde başarılar diliyorum. pic.twitter.com/dKVWgJWiO8Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) June 15, 2020
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