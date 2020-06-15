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Prof. Dr. Özlü: Bu pandemi dalgalar şeklinde 1-2 yıl sürecek!

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, "Salgın yakın zamanda bitecek olsaydı, normalleşmeyi öteleyebilirdik. Ama görünen o ki, bu pandemi dalgalar şeklinde 1-2 yıl sürecek. Bu durumda normalleşmeyi durdurmak veya geciktirmek yerine, kontrollü ve tedbirli normalleşmeyi gerçekleştirmek zorundayız" dedi.
 15 Haziran 2020 22:55
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Prof. Dr. Özlü: Bu pandemi dalgalar şeklinde 1-2 yıl sürecek!

Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü, sosyal medya hesabından artan vakalarla ilgili açıklama yaptı.

Pandeminin dalgalar şeklinde 1-2 yıl süreceğini ifade eden Özlü, şunları belirtti:

* Normalleşme sonrası bir miktar vaka artışı beklenen bir durum. Asıl olan bu artışın miktarı ve devam edip etmeyeceği. Bugün, önceki 3 güne göre artış daha sınırlı. Tedbirlere uyarak normalleşmeliyiz. Eskiye dönemeyiz. Virüsle beraber yaşamayı öğrenmemiz gerekiyor.

* Filyasyon çalışmaları, sorunun nerelerden kaynaklandığını gösterir. Vaka artışının gözlendiği kentlerde il pandemi kurulları, bu verilere göre alacakları kararlarla kontrolü sağlayabilirler.

* Salgın yakın zamanda bitecek olsaydı, normalleşmeyi öteleyebilirdik. Ama görünen o ki, bu pandemi dalgalar şeklinde 1-2 yıl sürecek. Bu durumda normalleşmeyi durdurmak veya geciktirmek yerine, kontrollü ve tedbirli normalleşmeyi gerçekleştirmek zorundayız.

* Salgını azdırmadan normalleşme mümkün. Yeni dönemi şöyle tanımlayabiliriz. Maske, mesafe ve hijyenden ödün vermeden, eskiden yaptığın her şeyi yapabilirsin.
Memurlar.Net
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