İsmail Küçükkaya'nın, öğretmen eşine yaptıkları herkesi şok etti

Samsun'da Görsel Sanatlar Öğretmeni olan Eda Demirci kısa bir süre önce Fox Tv sunucusu İsmail Küçükkaya'dan boşanmıştı.

Eda Demirci, Pazar günü youtube üzerinden yayınlanan bir programda yaşadıklarını anlattı. Söyleşi adresi için tıklayınız.

Mahkeme sürecinde alınan gizlilik kararı nedeniyle konuşamadığını belirten Demirci, programda Küçükkaya'dan gördüğü şiddeti, "suratıma yumruk attı" diyerek anlattı.

Görsel Sanatlar Öğretmeni olan Eda Demirci, gece vakit bazı kızların İsmail'e yataktan selfi attığını, İsmail Küçükkaya'nın bu kadınlara selfi attığını, bunlara rıza göstermediğini, göstermediği içinde şiddet gördüğünü açıkladı. Demirci "Ben içerde, "İsmail hapse girecek" (Fatma Betül Sayan olayından dolayı) diye üzülürken, İsmail yatak odasından bu kızlara selfi fotoğraflarını atıyordu. Ve bir tanede değil. Bir olay daha anlatayım. İsmail bir defasında beni videoya çekmişti. Silmesini istedim, verde sileyim dedi. Aldım telefonu sildim, son silinenlerden de silmek istedim. Ama son silinenler klasöründe, aman Allahım ne fotoğraflar vardı. 2 bin 400 resim vardı. " dedi.

İsmail Küçükkaya ile olaylar nedeniyle yaşadıkları tartışmalarda kendisine "Sen bir öğretmensin, Ben İsmail Küçükkaya'yım. Farkında değilsin herhalde" dediğini ifade etti.

Demirci, Pazar günü yayımlanan program sonra İsmail Küçükkaya'nın kendisine 3 dava açtığı mesajını göndererek yine susturmaya çalıştığını söyledi.