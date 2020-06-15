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Spiker, depreme canlı yayında böyle yakalandı

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde meydana gelen 5,6 büyüklüğündeki deprem anı, Erzincan'da yayın yapan bir televizyonun canlı yayınına yansıdı. Görüntülerde, deprem anında televizyon çalışanlarının panik yaşadığı görülüyor.
 15 Haziran 2020 23:15
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Spiker, depreme canlı yayında böyle yakalandı

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde dün meydana gelen 5,7 büyüklüğündeki depremin ardından bu sabah saat 09.50'de 5,6 şiddetinde bir deprem daha oldu.

Deprem anı, Erzincan'daki bir televizyonun canlı programına yansıdı.

CANLI YAYINDA DEPREME YAKALANDI

Bugün saat 09.51'de meydana gelen ve Erzincan'da da hissedilen depreme, ERT Şah Televizyonu'nda "Günaydın Erzincan" programının sunuculuğunu yapan Semih Peker, canlı yayında yakalandı.Deprem anında televizyon çalışanlarının kısa süreli panik yaşadığı görülüyor.

Anadolu Ajansı
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