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12'nci kattan düşen avukat hayatını kaybetti
İzmir'in Karşıyaka ilçesinde, avukat Doğa Tokuçoğlu, iddiaya göre dengesini kaybedip, 12'nci kattan düşerek yaşamını yitirdi.
|15 Haziran 2020 23:28
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İzmir'in Karşıyaka ilçesinde, avukat Doğa Tokuçoğlu, iddiaya göre dengesini kaybedip, 12'nci kattan düşerek yaşamını yitirdi.
Olay, akşam saatlerinde Bostanlı Mahallesi'nde meydana geldi. Aydın'da avukatlık yapan Doğa Tokuçoğlu, oturduğu apartman dairesinin balkonunda iddiaya göre dengesini kaybederek, 12'nci kattan beton zemine düştü.
Tokuçoğlu ağır yaralanırken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Doğa Tokuçoğlu'nun olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. Tokuçoğlu'nun cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
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