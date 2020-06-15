Başsavcılık açıkladı: Cezaevlerimizde Kovid-19 vakası yok
|15 Haziran 2020 23:57
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Konya Cumhuriyet Başsavcılığı, ceza infaz kurumlarında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakasının bulunmadığını bildirdi.
Başsavcılıktan yapılan yazılı açıklamada, Konya E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda Kovid-19 salgınıyla ilgili tüm tedbirlerin, salgının başlamasından itibaren alındığı ve sıkı bir şekilde uygulamaya devam edildiği belirtildi.
Ceza İnfaz Kurumunda filyasyon çalışmalarının İl Sağlık Müdürlüğü ile koordineli yapıldığına işaret edilen açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:
"Kovid-19 testi pozitif çıkan ve tedavileri için hastanelere sevk edilen hükümlü ve tutukluların tamamı tedavi edilerek taburcu edildi ve Konya E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna sevkleri sağlanmıştır. Bugün itibarıyla ceza infaz kurumlarımızda Kovid-19 vakası bulunmamaktadır. Konya E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda Kovid-19'dan etkilenen tutuklu ve hükümlülerin tamamının genel sağlık durumları iyidir."
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