AFAD iki sistemin web sayfalarını kullanıma açtı
İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Türkiye İvme Veri Tabanı ve Analiz Sistemi (AFAD-TADAS) ile yenilenen Türkiye Deprem Veri Merkezi Sistemi (AFAD-TDVMS) web sayfalarının kullanıcıların hizmetine açıldığını bildirdi.
|16 Haziran 2020 00:28
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AFAD'ın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Araştırmacıların dikkatine; Türkiye İvme Veri Tabanı ve Analiz Sistemi (AFAD-TADAS) ile yenilenen Türkiye Deprem Veri Merkezi Sistemi (AFAD-TDVMS) web sayfaları kullanıcıların hizmetine açılmıştır. İyi çalışmalar dileriz." ifadesi kullanıldı.
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