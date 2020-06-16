1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar

Türkiye'de son 24 saatte 1592 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 18 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 179 bin 831, can kaybı 4 bin 825 oldu.
 16 Haziran 2020 00:36
Yazdır
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar

Türkiye'de son 24 saatte 1592 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 18 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 179 bin 831, can kaybı 4 bin 825 oldu.

Sağlık Bakanlığının internet sitesinde yer alan ve Bakan Fahrettin Koca'nın da Twitter'dan paylaştığı "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre; bugün 42 bin 32 test yapıldı, 1592 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Son 24 saatte 18 hasta vefat ederken 947 kişi de iyileşti.

Toplam test sayısı 2 milyon 674 bin 203, vaka sayısı 179 bin 831, vefat sayısı 4 bin 825 olarak kayıtlara geçti.

Yoğun bakımdaki hasta sayısı 722, solunum cihazına bağlı hasta sayısı 291, iyileşen hasta sayısı ise 152 bin 364 oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından son verilere ilişkin yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Düne kıyasla vaka sayımız 30, yoğun bakım hasta sayımız 5, entübe hasta sayımız 1 artış gösterdi. Artışlar belli bölgelerde yoğunlaşıyor. Rehavet mi, mücadele mi? Maske artı mesafe kuralına hep birlikte uyarsak, yayılımı kontrol altına alabiliriz. Güç bizde."

- "Kovid-19 süreci, D-8 hedefinin ne derece isabetli olduğunu gösterdi"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, D-8'in 23'üncü kuruluş yıl dönümünü kutladığı mesajında üzerinden geçen 23 yıl zarfında dünyada meydana gelen gelişmelerin ve özellikle Kovid-19 sürecinde şahit olunan acı manzaraların, D-8'in hedeflerinin ne derece isabetli olduğunu gösterdiğini vurguladı.

- Telafi eğitimleri 31 Ağustos'ta başlayacak ve en az 3 hafta sürecek

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 20 Haziran'da yapılacak Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınava girecek Kovid-19 tanısı konan çocukların olması halinde ayrı okullar ve mekanlar oluşturduklarını, istenmesi halinde sınavın hastanede yapılabileceğini bildirdi.

Selçuk, uzaktan bağlantıyla katıldığı Star Ana Haber'in canlı yayınında eğitim gündemine ilişkin soruları yanıtladı.

Eylülde başlaması planlanan 2020-2021 eğitim öğretim yılında uzaktan eğitimin sürdürülmesi veya bu tarihin ertelenmesinin söz konusu olup olmadığına ilişkin soruyu cevaplayan Selçuk, Türkiye'de ve dünyadaki durumun gün gün, hafta hafta değiştiğine dikkati çekti.

Selçuk, bu sebeple Bilim Kurulunun tavsiyeleri ve Sağlık Bakanlığının açıkladığı veriler doğrultusunda kararlarını sürekli güncellediklerini belirterek, telafi eğitimlerinin 31 Ağustos'ta başlayacağını ve en az 3 hafta süreceğini anlattı.

Telafi eğitiminin hemen arkasından okulların açılmasının planlandığını dile getiren Selçuk, Kovid-19 süreci dolayısıyla şimdiden net tarih vermenin doğru olmayacağını, sürecin açıklanan verilere göre değişebileceğini ifade etti.

Selçuk, "Vaka sayısının artması veya salgının devam etmesi durumunda eğitim öğretim yılının eylülde açılmama veya uzaktan eğitimin kalıcı olma ihtimali var mı" sorusu üzerine, bugün buna yanıt vermenin kolay olmadığını söyledi.

- Hakim ve savcı adaylarının eğitimleri başladı

Türkiye Adalet Akademisinden yapılan açıklamaya göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 30 Mart'ta ara verilen hakim ve savcı adaylarının eğitimleri, Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulunca uygun görülen standartlar çerçevesinde yeniden planlandı.

Bu kapsamda, dün başlayan eğitimler 15 Ekim'de sona erecek.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında durdurulan kamuya ait konut satış ihalelerine gerekli sosyal ve fiziki tedbirler alınarak dün tekrar başladı.

- Şanlıurfa'da 24 bina karantina altına alındı

Şanlıurfa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 24 binada karantina uygulaması başlatıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, kent merkezi ve ilçelerde yaşayan bazı vatandaşların Kovid-19 test sonuçları pozitif çıktı. Bunun üzerine İl Hıfzıssıhha Kurulunca salgınla mücadele kapsamında yeni kararlar alındı.

Bu kapsamda Karaköprü'de 10, Haliliye'de 7, Eyyübiye'de 3, Viranşehir'de 3, Siverek'te 1 binanın 14 gün karantinaya alınması kararlaştırıldı.

- İstanbul'da normalleşme süreci

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını kapsamında alınan tedbirlerden kontrollü olarak normale dönülmesinin ardından İstanbul'un ticaret ve turizm merkezleri hareketlenmeye başladı.

Taksim Meydanı, İstiklal Caddesi gibi şehrin işlek mekanlarında yoğunluğun arttığı görüldü.

Vatandaşların, alışveriş ve günlük işlerini yapmak için geldiği caddelerde zaman zaman kalabalıklar oluşuyor. Bu arada bazı vatandaşların maske takmadığı bazılarının da maskelerini uygun şekilde kullanmadığı gözlendi.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Erdoğan, o ismi daha önce arayıp görevi tebliğ etmiş
16 Haziran 2020 13:56		 Perinçek, Öcalan ile olan fotoğrafını yorumladı... Gelincik toplayıp verdi!
16 Haziran 2020 11:36
Abdulhamit Gül'den darbe davaları ve Topuz'a verilen cezaya açıklama
16 Haziran 2020 11:18		 Emine Erdoğan'dan dünya liderlerinin eşlerine 'Kovid-19' mektubu
16 Haziran 2020 11:16
Fahrettin Koca: Maskesiz dolaşanları uyaralım
16 Haziran 2020 11:08		 Vaka sayısı bu sınırı aşarsa, kısmi yasaklar gelebilir
16 Haziran 2020 10:52
'Bingöl'deki deprem sonrası psikososyal destek ekiplerimiz sahada'
16 Haziran 2020 10:48		 Bakan Varank: Aşı için hayvan deneyleri bugün başlayacak
16 Haziran 2020 10:08
Bakan Koca'dan maskeli yaşam için ilginç paylaşımlar
16 Haziran 2020 08:43		 'Yeni bir kısıtlamaya şu aşamada ihtiyaç yok'
16 Haziran 2020 08:35
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
14:29 - Adliyeden kaçan zanlıda virüs çıktı, adliyedeki temaslıları karantinaya alındı14:26 - Akrabalar arazi için 3 saat çatıştı: 1 ölü 5 yaralı14:15 - Kadın girişimci ve ihracatçılar için 'network platformu' oluşturulacak14:09 - EBA'da sınırlamalar kalktı, 7/24 kullanılabilecek14:05 - Dört başlıkta yükseköğretimde norm kadro süreci!14:02 - Adana'da FETÖ sanığına etkinlik pişmanlık indirimi13:56 - İki ilde bazı yerleşim yerleri karantinaya alındı13:56 - Erdoğan, o ismi daha önce arayıp görevi tebliğ etmiş13:51 - Eski erkek arkadaşının yüzüne kezzap atan kadının testi pozitif çıktı13:47 - Farklı bir hastalığı olmak virüsü şiddetli geçirmede etken mi? İşte cevabı
13:40 - Tokat'ta son iki günde 20 pozitif vaka13:37 - Meteorolojiden kuzey ve iç kesimler için sağanak uyarısı13:36 - YKS'ye girecek 30 bin adayın sınav merkezi değiştirildi13:32 - Yeni taksi açıklaması plaka fiyatlarını düşürdü13:27 - O ilde evlerde koronavirüs taraması yapılacak13:26 - MSB: Irak'ın kuzeyinde 2 terörist etkisiz hale getirildi13:18 - 2020 Şampiyonlar Ligi finali İstanbul'dan alındı13:14 - Borsa, günün ilk yarısında yükseldi
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Ayasofya'nın müze statüsünün kaldırılmasını ve yeniden cami olarak ibadete açılmasını ister misiniz?
ÇOK OKUNANLAR
İsmail Küçükkaya'nın, öğretmen eşine yaptıkları herkesi şok etti
5 ilde daha maskesiz sokağa çıkılamayacak. Toplam 42 il oldu
16 Haziran 2020 tarihli atama kararları yayımlandı. 4 ilin emniyet müdürü değişti
Vaka sayısı bu sınırı aşarsa, kısmi yasaklar gelebilir
İstanbul'un yeni emniyet müdürü 'Zafer Aktaş' oldu
22 enstitü, fakülte kuruldu, 26'sı ise kapatıldı
Tapu Müdürlüğü karantinaya alındı
Nikah ve düğünlerde oyun, dans, halay ve fotoğraf çekimi olmayacak
İzmir merkezli FETÖ operasyonunda167 kişiden 112'si gözaltına alındı
6 gün 5 gece 2 yetişkin 2 çocuk herşey dahil 2000 TL
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
atatürkçülüğün ruhuna el fatiha okuyabiliriz 1
sarı bez 1
muslera'nın ayağının kırılması 3
survivor 2020 ünlüler-gönüllüler 2
pençe-kartal operasyonu 1
türkiye'nin libya'ya müdahalesi kabul edilemez 3
yenipazar pidesi 1
dilenci 1
msü sınavına giren bir öğrencide covid-19 çıkması 2
kenafir gözlü 2
SON İLANLAR
Diyanet İşleri Başkanlığı 5 Öğretmen 5 Çocuk Gelişimcisi Alacak
TEİAŞ Eski Hükümlü İşçi Alacak
Kütahya Hisarcık SYDV Personel Alım İlanı
Kırklareli Pehlivanköy SYDV Personel Alım İlanı
Kayseri İncesu SYDV Personel Alım İlanı
Çanakkale Bozcaada SYDV Personel Alım İlanı
Şahinbey Belediyesi 3 Müfettiş Yardımcısı Alacak
Afyon Kocatepe Üniversitesi 21 İşçi Alacak
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Kırklareli Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam