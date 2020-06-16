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16 Haziran 2020 tarihli atama kararları yayımlandı. 4 ilin emniyet müdürü değişti

16 Haziran 2020 tarihli atama kararı yayımlandı. İstanbulla birlikte 3 ilin daha emniyet müdürü değişti. Ulaştırma Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığında bir genel müdür ataması yapıldı
 16 Haziran 2020 01:52
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16 Haziran 2020 tarihli atama kararları yayımlandı. 4 ilin emniyet müdürü değişti

ATAMA KARARLARI

Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığına, Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 12 nci ve 13 üncü maddeleri gereğince Turgut ASLAN atanmıştır.

Ekli listede yer alan Emniyet Genel Müdürlüğü personeli isimlerinin karşılarında belirtilen görevlere 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi gereğince atamaları yapılmıştır.

15/6/2020 TARİHLİ VE 2020/279 SAYILI KARARININ EKİ LİSTE

ADI SOYADI

ESKİ GÖREVİ

YENİ GÖREVİ

Mustafa ÇALIŞKAN

İstanbul il Emniyet Müdürü

Emniyet Genel Müdür Yardımcısı

Zafer AKTAŞ

Adana il Emniyet Müdürü

İstanbul il Emniyet Müdürü

Doğan İNCİ

Kahramanmaraş il Emniyet Müdürü

Adana il Emniyet Müdürü

Salim CEBELOĞLU

Niğde il Emniyet Müdürü

Kahramanmaraş il Emniyet Müdürü

Ömer Faruk KARATAŞ

Gümüşhane il Emniyet Müdürü

Niğde il Emniyet Müdürü

Celal TAŞÇI

Polis Başmüfettişi

Gümüşhane il Emniyet Müdürü

Kültür ve Turizm Bakanlığı

Açık bulunan Bilgi Teknolojileri Genel Müdür Yardımcılığına, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Türkay DALAN atanmıştır.

Kültür ve Turizm Bakanlığında açık bulunan Aydın İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Mehmet Umut TUNCER atanmıştır.

Kültür ve Turizm Bakanlığında açık bulunan Bartın İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Handan KARAKOÇ atanmıştır.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı

Açık bulunan Denizcilik Genel Müdürlüğüne, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Ünal BAYLAN atanmıştır.
Memurlar.Net
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