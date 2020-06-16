16 Haziran 2020 tarihli atama kararları yayımlandı. 4 ilin emniyet müdürü değişti
|16 Haziran 2020 01:52
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ATAMA KARARLARI
Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığına, Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 12 nci ve 13 üncü maddeleri gereğince Turgut ASLAN atanmıştır.
Ekli listede yer alan Emniyet Genel Müdürlüğü personeli isimlerinin karşılarında belirtilen görevlere 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi gereğince atamaları yapılmıştır.
15/6/2020 TARİHLİ VE 2020/279 SAYILI KARARININ EKİ LİSTE
|
ADI SOYADI
|
ESKİ GÖREVİ
|
YENİ GÖREVİ
|
Mustafa ÇALIŞKAN
|
İstanbul il Emniyet Müdürü
|
Emniyet Genel Müdür Yardımcısı
|
Zafer AKTAŞ
|
Adana il Emniyet Müdürü
|
İstanbul il Emniyet Müdürü
|
Doğan İNCİ
|
Kahramanmaraş il Emniyet Müdürü
|
Adana il Emniyet Müdürü
|
Salim CEBELOĞLU
|
Niğde il Emniyet Müdürü
|
Kahramanmaraş il Emniyet Müdürü
|
Ömer Faruk KARATAŞ
|
Gümüşhane il Emniyet Müdürü
|
Niğde il Emniyet Müdürü
|
Celal TAŞÇI
|
Polis Başmüfettişi
|
Gümüşhane il Emniyet Müdürü
Kültür ve Turizm Bakanlığı
Açık bulunan Bilgi Teknolojileri Genel Müdür Yardımcılığına, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Türkay DALAN atanmıştır.
Kültür ve Turizm Bakanlığında açık bulunan Aydın İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Mehmet Umut TUNCER atanmıştır.
Kültür ve Turizm Bakanlığında açık bulunan Bartın İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Handan KARAKOÇ atanmıştır.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı
Açık bulunan Denizcilik Genel Müdürlüğüne, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Ünal BAYLAN atanmıştır.
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